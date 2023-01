Tra Trento e Bolzano raccolte oltre 7.800 tonnellate di pneumatici fuori uso: coinvolti oltre 6OO gommisti, stazioni di servizio e autofficine

Secondo i dati di Ecopneus il Trentino-Altro Adige è la dodicesima regione in Italia per quantità di Pfu generati e raccolti nel 2022

TRENTO. Circa 200 chilometri di asfalti in gomma riciclata da Pfu-Pneumatici Fuori Uso, resistenti, silenziosi e duraturi. Sono quelli che si potrebbero realizzare con il recupero delle 7.819 tonnellate di Pfu--Pneumatici Fuori Uso raccolte e recuperate in Trentino-Alto Adige nel 2022 da Ecopneus, equivalenti in peso a oltre 860.000 pneumatici da autovettura.

Ecopneus è la società senza scopo di lucro principale operatore della gestione dei Pfu-Pneumatici Fuori Uso in Italia, ed è responsabile di circa il 60% dei Pfu generati ogni anno in Italia: circa 200 mila tonnellate ogni anno, l’equivalente in peso di circa 22 milioni di pneumatici per automobile, rintracciate capillarmente in tutti i Comuni d’Italia, dai grandi centri ai borghi, dai piccoli comuni montani alle isole minori.

Secondo i dati di Ecopneus il Trentino-Altro Adige è la dodicesima regione in Italia per quantità di Pfu generati e raccolti nel 2022, un dato strettamente legato al numero di abitanti e al numero di veicoli circolanti nella Regione.

In Trentino Ecopneus ha esaudito 1.443 richieste di prelievo di Pfu arrivate da 661 gommisti, stazioni di servizio e autofficine. Andando nel dettaglio provinciale, Ecopneus ha raccolto 4.431 tonnellate nella sola provincia di Bolzano e 3.388 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso nella provincia di Trento.

I DATI DELLE REGIONI

Il Trentino-Alto Adige è la 12° Regione in Italia per PFU raccolti da Ecopneus; a livello nazionale troviamo in testa la Lombardia con 33.883 tonnellate, poi l’Emilia-Romagna (20.417 ton.), seguita da Campania (20.418 ton.), Veneto (22.201 ton.), Lazio (18.797 ton.), Sicilia (16.631 ton.), Puglia (16.465 ton.), Toscana (15.816 ton.), Sardegna (10.160 ton.), Calabria (10.132 ton.), Piemonte (10.025 ton.), Marche (7.687 ton.), Abruzzo (5.917 ton.), Liguria (4.590 ton.), Basilicata (3.211 ton.), Friuli-Venezia Giulia (3.257), Umbria (2.565 ton.), Molise (1.590 ton.) e Valle d’Aosta (145 ton.).