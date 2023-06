Tragedia in volo, la vittima è un 58enne. La vela non si è aperta e si è schiantato a terra. A lanciare l'allarme un altro base jumper che l'ha visto precipitare dopo il lancio

FAI DELLA PAGANELLA. E' un 58enne inglese la vittima del terribile incidente sulla Paganella. Non si è aperta la vela e il base jumper è precipitato a terra, un volo fatale (Qui articolo).

L'allerta è scattata intorno alle 11.30 di oggi, sabato 3 giugno, quando un altro base jumper ha visto lo sportivo precipitare dopo il lancio e schiantarsi a terra lungo un pendio, circa 400 metri più a valle della zona del decollo.

Il 58enne è caduto nella zona della val Trementina a quota 1.400 metri sul versante verso la val dell'Adige tra Fai della Paganella e Zambana Vecchia.

La centrale di Trentino Emergenza, con il coordinatore dell'Area operativa Trentino centrale del soccorso alpino, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che è volato a Fai della Paganella per imbarcare a bordo un tecnico.

In pochi minuti, grazie alle indicazioni del chiamante, l'equipaggio ha individuato il base jumper, a terra. Il tecnico di elisoccorso e l'operatore del soccorso alpino sono stati verricellati sul posto ma per l'uomo non c'era ormai nulla da fare. Il 58enne è morto.

Dopo la constatazione del decesso da parte del medico e dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata a bordo dell'elicottero con il verricello e trasferita a Fai della Paganella per essere affidata al carro funebre.