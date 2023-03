Tragedia sul lavoro, schiacciato da un macchinario perde la vita: è un trentino di 49 anni la vittima

VILLAFRANCA. Era nato a Rovereto, residente Ala e domiciliato a Caprino Veronese il 49enne vittima di un tragico incidente sul lavoro, avvenuto oggi nello stabilimento di produzione di carta Nova Papyra di Villafranca. Si tratta dell'ennesima morte sul lavoro per una strage che pare, purtroppo, senza fine.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 22 marzo a Villafranca di Verona. Stando alle prime informazioni l’infortunio mortale si è verificato all’interno dello stabilimento di produzione della carta. L'operaio sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario, lo stesso che stava utilizzando per lavoro.

A dare l’allarme sono stati i colleghi e sul posto si sono precipitati i soccorsi ma quando l’equipe medica è arrivata per l’uomo non c’era più nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate. In seconda battuta, nello stabilimento di via primo maggio, sono arrivati i carabinieri e gli ispettori del lavoro dello Spisal che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.