Un "aperitivo" da record: Passion Brewery allarga la produzione e festeggia rimanendo aperto 24 ore su 24 per 4 giorni

TRENTO. “Eravamo da troppo tempo fermi a 2.500/3.000 litri al mese, stiamo avendo diverse richieste di fornitura, sia nazionali che internazionali (da Austria e Olanda), e c'era la necessità di aggiungere potenza all'impianto”. E ora che finalmente i nuovi Tank per la maturazione e la fermentazione delle birre sono arrivati, spiega Michele dal birrificio artigianale Passion Brewery, l'azienda brassicola di Trento Nord ha organizzato un aperitivo da “world record” per festeggiare l'allargamento della produzione: la festa nel birrificio inizierà infatti oggi (giovedì 4 maggio) e proseguirà fino a domenica con un'apertura no-stop.





I Tank (delle grandi cisterne utilizzate proprio per contenere i vari tipi di birra prodotti e portarle a maturazione e fermentazione), sono arrivati a fine aprile dopo un viaggio lungo, una spedizione via oceano durata oltre un mese e mezzo: “Vederli arrivare su un camion container – dice il birraio Marco – è stata una grande emozione, avevo gli occhi lucidi”. Facendo un passo indietro, il progetto di ampliamento dell'azienda brassicola trentina risale al primo trimestre del 2020: da allora però, i pisni del birrificio hanno dovuto attraversare una serie di difficoltà, a partire dal Covid fino all'aumento dei prezzi determinato prima dal blocco del canale di Suez (Qui Articolo) e poi dalla crisi energetica.

“I prezzi erano triplicati – dicono i responsabili – ed abbiamo deciso di aspettare che la situazione si normalizzasse. Finalmente ora sono qui, operativi e pronti per creare nuove ricette. Non vediamo l'ora di creare e proporre nuove birre, tante e diverse, sempre nel nostro stile. Dalle tedesche tradizionali a bassa fermentazioni fino alle Pale Ale di ispirazione americana”. A breve, aggiunge dal birrificio Marzio: “Arriveranno e torneranno nuove birre luppolate, birre acide (una nicchia che ci piace molto) una Sour ai frutti rossi e anche una Apa al mango. Arrivando a regime, avremo circa 12-15 birre in listino e Tap Room. Nel mondo dei birrifici siamo conosciuti per la nostra varietà e molteplicità di stili e intendiamo continuare su questa strada”.





E per festeggiare l'ampliamento (ora il birrificio ha triplicato la produzione raggiungendo una capacità di cantina di 9000 litri al mese), i ragazzi di Passion Brewery, euforici del momento, hanno deciso di festeggiare l'arrivo dei nuovi Tank con un evento unico nel suo genere. “L'evento – dicono – nasce da una pazza idea, ci siamo chiesti se fosse mai stato registrato un record per l'aperitivo più lungo del mondo”. Per questo, con (A)peritivo World Record, la Tap Room del birrificio trentino rimarrà aperta h24 per 4 giorni, da oggi fino a domenica.

Sarò presente il Food Truck Munchies Street Food con pizza e fritti, sia a pranzo che a cena e anche a colazione con menù dedicato. Il venerdì sera prevista musica con Dj set, giochi e tornei Xbox e la novità Cornhole (un gioco americano a metà tra bocce e freccette. “Ci sarà anche un angolo Chat Room, Podcast e dirette Instagram – concludono dal birrificio trentino – chiunque voglia partecipare può unirsi per fare due chiacchiere, fare domande sulla birra oppure parlare della sua storia imprenditoriale. In fondo, lo spirito è proprio quello di riunire in un evento unico (e possibilmente da record) la comunità locale di appassionati e non”.