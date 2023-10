Un botto terribile e la ''vela'' non passa, strada bloccata

La persona alla guida del camion vela elettorale ha fatto male i suoi calcoli e non è riuscito a passare sotto il Tombone

TRENTO. Un botto terribile e una scena degna dei Blues Brothers durante una delle loro epiche fughe. Un camion vela elettorale, con la promo di Sergio Divina presidente e slogan ''Il Trentino Merita di Più'' ha centrato il cavalcavia del Tombone in zona Cristo Re, a Trento.

L'accesso per via Fratelli Fontana ora è letteralmente bloccato. La vela è infatti rimasta a terra, sull'asfalto mentre il camion che la trasportava si è fermato poco dopo il ponte. Fortunatamente nessuno si è fatto male e il fatto è successo intorno alle 9.15 di domenica quindi con le strade ancora praticamente vuote altrimenti la via sarebbe stata senza dubbio molto trafficata e l'incidente avrebbe potuto avere conseguenze anche più gravi.





Il Tombone, va detto, in passato fatto molte ''vittime''. Sono tantissimi i mezzi che ci hanno lasciato il tetto, parte di carrozzeria, che si sono incastrati. Tra i vari si ricorderà un pullman dell'esercito a fine Adunata degli Alpini (qui sotto il video) e autobus e camion di vario tipo.