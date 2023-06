Un fulmine colpisce tre escursionisti, una persona centrata e un'altra sbalzata fuori dal sentiero a causa della potenza della saetta. Intervento del soccorso alpino in elicottero

TRENTO. Tre persone sono state colpite da un fulmine in montagna. Un escursionista è rimasto illeso, un altro invece è stato sbalzato fuori dal sentiero e un terzo è stato colpito. Intervento del soccorso alpino in elicottero, due feriti trasferiti all'ospedale.

L'allerta è scattata intorno alle 12.30 di oggi, venerdì 23 giugno, nei pressi di Bocchetta Mosca nel gruppo del Carega. Un fulmine si è scaricato a terra e sono rimasti coinvolti tre escursionisti.

Illesa una persona, mentre un compagno di uscita è stato sbalzato fuori dal sentiero a causa della potenza del fulmine e un altro è stato centrato dal fulmine stesso.

Immediato l'allarme lanciato al Numero unico per le emergenze dall'unico escursionista rimasto illeso nell'incidente.

La Centrale unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale del soccorso alpino, ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso, mentre nella piazzola di Ala si metteva a disposizione il personale dell'omonima stazione competente, pronto per dare eventuale supporto alle operazioni.

L'elicottero di Trentino Emergenza, dopo aver localizzato il target, ha verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica, che hanno provveduto a recuperare e portare l'illeso al passo Campogrosso, da dove è rientrato in autonomia.

I due amici, sempre coscienti e non in pericolo di vita, sono invece stati caricati a bordo dell'elicottero e trasportati all'ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti e approfondimenti.