Un orso che trascina un cervo sulle strade di Pinzolo? Il VIDEO torna virale (a distanza di anni) ma arriva dall'Est Europa

TRENTO. E' tornato virale il video, girato ormai diversi anni fa nell'Europa dell'Est, che ritrae un orso intento a trasportare e predare un cervo attraversando una strada asfaltata che, a detta di alcuni, si troverebbe nella zona di Pinzolo. Ancora una volta, si tratta di una 'fake news'.

Le riprese sono state condivise sulle pagine social di Massimeno e Pinzolo, conducendo a pensare che si tratti non soltanto di un video recente ma anche, per l'appunto, girato proprio in quelle zone.

Video finito anche su "Welcome to Trento", che lo riportava in quanto notizia 'attuale' e relativa al Trentino: nulla di più sbagliato (nonché dannoso, giacché contribuisce a creare allarmismo inutile). Fortunatamente, la notizia è stata dopo poco rettificata dai referenti di "Welcome to Trento" ma rimane comune virale sulle pagine Facebook del territorio.

Fatto analogo era accaduto qualche giorno fa con il video di un plantigrado che attraversava le piste tagliando la strada a diversi sciatori (QUI I DETTAGLI), erroneamente attribuito all'area di Obereggen. Come si evince invece dai diversi articoli e videonotizie reperibili anche online, si tratta di un video girato in California, da uno sciatore che si trovava sulle piste del Heavenly Mountain Resort.

Anche nel caso dell'orso ripreso intento a trasportare il cervo si è tornati ad incappare in errore: si tratta di riprese fatte nell'Europa dell'Est diversi anni fa.