Una full immersion di pallavolo sul Bondone: Comune, Apt, Trento Volley e Funivie firmano protocollo d'intesa per il Big Camp. Attesi oltre 1000 giovani

TRENTO. Da anni attira centinaia di ragazzi da tutta Italia per una full immersion di pallavolo sull'Alpe di Trento: Comune, Apt, Trentino volley e Trento funivie hanno firmato oggi un protocollo d'intesa per organizzare fino al 2025 il Big Camp di volley sul Monte Bondone.

L'iniziativa abbraccia il mondo della pallavolo a 360 gradi in tutte le sue varie discipline: Big sta infatti per beach volley, indoor volley e green volley. Con la firma di oggi i quattro soggetti organizzatori si impegnano a fare ciascuno la loro parte per l'organizzazione e l'allestimento dei sei campi in località Vason.

Trento Funivie e Comune metteranno infatti a disposizione a titolo gratuito l'utilizzo delle aree di competenza e l'Amministrazione si occuperà anche del montaggio e dello smontaggio dei campi. L'Apt farà invece rete con i soggetti del territorio mentre Trentino volley gestirà direttamente tutti gli aspetti tecnico-organizzativo-sportivi dell'iniziativa.

Il protocollo prevede anche un eventuale allestimento di una zona coperta con tensostruttura (in località da definire insieme con gli attori del territorio) oltre ad altre attività e iniziative all'area aperta che non prevedono l'utilizzo di infrastrutture.

“L'edizione numero 16 del Trentino Volley Big Camp – scrive il Comune - prenderà il via il 2 luglio e si protrarrà sino al 12 agosto, articolandosi su sei turni settimanali. Le iscrizioni raccolte nei primi quattro mesi del 2023 hanno fatto in modo che si raggiungesse già il “tutto esaurito”: saranno oltre mille i giovani pallavolisti a salire in estate sul Monte Bondone per vivere questa bellissima esperienza”.