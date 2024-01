Caos sulle strade nella notte di Capodanno, traffico in tilt a causa della neve: diversi mezzi in difficoltà. Raffica di interventi dei vigili del fuoco

Non soltanto in Trentino, ma anche in Alto Adige, quella di Capodanno è stata una serata di grande lavoro e impegno per i vigili del fuoco, per la polizia locale e per le forze dell'ordine per assistere gli automobilisti e liberare le strade

TRENTO. Dalle strade del Trentino a quelle dell'Alto Adige, nella serata e nottata di San Silvestro sono stati diversi i disagi registrati, fra lunghe code e traffico in tilt, anche a causa di qualche auto uscita di strada o mezzi in difficoltà poiché sprovvisti di attrezzatura invernale. Tanti, non a caso, gli interventi dei vigili del fuoco.

In Val Rendena non sono mancati disagi a causa della neve, in particolare nell'area di Madonna di Campiglio (QUI I DETTAGLI). Complice anche l'alto afflusso di turisti per le festività e i molti veicoli, la nevicata ha causato code e traffico, con tempi di percorrenza lunghi.

La neve ha messo in difficoltà i numerosi mezzi sprovvisti di catene o dotazioni invernali. E così si è tutto bloccato. Una situazione che ha reso difficoltoso anche l'intervento degli spazzaneve e degli operatori.

Non soltanto in Trentino, ma anche in Alto Adige, quella di Capodanno è stata una serata di grande lavoro e impegno per i vigili del fuoco, per la polizia locale e per le forze dell'ordine per assistere gli automobilisti e liberare le strade. In Alto Adige sono state una 60ina le chiamate ricevute.

Fra i vari avvenuti, non è purtroppo mancato anche un grave incidente a San Giorgio, frazione del Comune di Brunico, in provincia di Bolzano, con sei feriti portati in ospedale e fra questi anche tre bambini. Si sarebbe trattato di uno scontro fra due mezzi. I vigili del fuoco altoatesini sono stati allertati anche per tre piccoli interventi antincendio.