Cielo sereno e qualche gelata notturna (ecco dove), venerdì torna un po' di pioggia ma dal weekend migliora e si alzano le temperature

TRENTO. Cielo sereno e qualche gelata notturna andata in archivio. Le temperature sono scese sotto zero in diverse zone del Trentino mettendo in difficoltà diverse aree agricole. ''I picchi più freddi - spiega l'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti nella sua analisi - e sottozero si sono raggiunti in Val di Non''. Quindi il punto sui valori che, aggiunge, ''sono stati raggiunti''. In ''molte zone della val d'Adige'' non ci sono state ''grosse gelate se non pellicolari (limitate ai primi centimetri dal suolo) specie nelle zone concave o protette a nord da muri/argini (che proteggono dal rimescolamento dato dal debole flusso da nord)''.

I modelli, invece, vedevano ''a 5 centimetri da terra gelate in val di Non e Sole (fino a -3°/-5°) e in Valsugana (-1°/-3°). A 2 metri da terra minime fra 0° e +2° in val d'Adige, sui -1°/+1° in Valsugana e sui 0°/-2° in val di Non e Sole''. Quindi le previsioni. Oggi, giovedì 25 aprile, ''mattina aperta, soleggiata; per mezzogiorno si rannuvola sui monti, dopo le 13/14 qualche goccia limitata solo alle cime. Zero termico che risale a 1500/1700 m. A Trento giornata asciutta e massima sui 18°/19°, nella seconda parte del pomeriggio è probabile che i cumuli si espandano in modo innocuo coprendo parte del cielo. Serata nuvolosa''.

Venerdì 26 torna a peggiorare ''con pioggerelle (1-5 mm) deboli e intermittenti tutto il giorno nelle valli laterali trentine, in val d'Adige invece non mancheranno delle fasi di ore senza piogge. E' possibile anche che la previsione migliori, ma è da confermare. Assenza di gelate al mattino; zero termico che galleggia fra 1400 e 1800 m con massime a Trento forse ancora sotto i 20°''.

Sabato 27 ''giornata ancora non pienamente asciutta, potrebbe fare qualche goccettina a intermittenza (0-2 mm) ma ci saranno buone aperture del cielo specie a centro giornata. Zero termico che raggiunge i 2000 metri con temperature in crescita. Massima a Trento sui 21°/22°. Domenica 28 asciutta: nubi alte ma giornata godibile, più calda delle precedenti con massima che a Trento arriverà anche a 23°/25° e zero termico in risalita da 2400 a 2800 metri. Lunedì 29 e martedì 30 si prospettano asciutti, soleggiati e caldi con massime forse anche a 25° a Trento. Per il 1° maggio non è possibile ancora sbilanciarsi, potrebbe esserci un lieve peggioramento ma assolutamente da confermare''.