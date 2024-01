Colpito da un sasso alla testa rimane bloccato in parete: difficile intervento in quota del soccorso alpino. Il ferito elitrasportato all'ospedale di Rovereto

VICENZA. Complicata e spettacolare operazione in quota per i tecnici del soccorso alpino, che nel pomeriggio hanno dovuto intervenire per aiutare due alpinisti rimasti bloccati sul versante settentrionale del Carega.

I due erano saliti con ramponi e picozze lungo il Vajo dei Colori, per poi deviare lungo un canale molto ripido di roccette friabili: uno gli alpinisti, un ragazzo di 28 anni residente in provincia di Vicenza, ad una quota di circa 2mila metri, è stato colpito al volto da un sasso caduto dall'alto, che gli ha procurato un trauma e una ferita alla testa.

Impossibilitati a proseguire, i due scalatori hanno allertato i soccorsi: la chiamata al numero unico per le emergenze è arrivata pochi minuti prima delle 13: da Trento è decollato l'elicottero, mentre in piazzola a Noriglio si preparavano due operatori della stazione Vallagarina del soccorso alpino e speleologico.

L'elisoccorso è volato in quota ed ha verricellato il tecnico di elisoccorso del soccorso alpino su di una cresta poco lontana, a distanza di sicurezza, per evitare il distacco di altro materiale. Il soccorritore ha arrampicato su terreno misto fino a raggiungere i due ed ha attrezzato una sosta per metterli in sicurezza. Dopodiché, con il supporto del medico, calato anch'esso con il verricello sul posto in un secondo momento, i due sono stati recuperati a bordo dell'elicottero.

L'infortunato è stato visitato dall'equipe sanitaria dell'elisoccorso e poi traferito all'ospedale di Rovereto per accertamenti.