Doppio incendio all'ex Villa Rosa (FOTO), i vigili del fuoco chiamati in poche ore per spegnere due roghi. In val di Sole diversi bus bloccati nella neve

Foto della Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari Provincia autonoma Trento

TRENTO. Doppio intervento dei vigili del fuoco in Valsugana per un incendio che ha interessato la struttura ex Villa Rosa. I pompieri sono accorsi nel giro di tre ore e mezza per spegnere un rogo.



La prima allerta è scattata intorno alle 14 di domenica 10 marzo per un principio d'incendio del pavimento. Il rogo è stato spento e sono state completate le attività di bonifica e di verifica. Altra chiamata poi alle 17.30 per le fiamme che hanno interessato un divano posizionato nella mansarda. Rapido, anche in questo caso, l'arrivo dei pompieri per riportare la situazione sotto controllo.



E' stata comunque una giornata intensa per la macchina dei soccorsi in Trentino per vari interventi legati al maltempo (Qui articolo). Molti gli automobilisti in difficoltà sulle strade provinciali perché alla guida di mezzi sprovvisti di dotazioni invernali. A passo San Pellegrino attivi i corpi di Moena e di Soraga, sulla strada statale 48 è intervenuto il corpo di Vigo di Fassa mentre al passo Sella è entrato in azione il corpo di Canazei.



Un'auto è inoltre uscita di strada: la corsa è finita nell'alveo di un rio. Fortunatamente non ci sono stati feriti, limitati anche i danni al veicolo. Ma complessa, anche per la copiosa nevicata, la messa in sicurezza e la rimozione del mezzo.



Criticità legate alla nevicata in atto si sono registrate anche in val di Sole, in particolare a Commezzadura sulla strada provinciale 206, dove il locale corpo, supportato da quello di Mezzana, dalle 11.30 alle 19.30 è intervenuto a più riprese a causa di incidenti stradali e di diversi autobus e auto in panne. Interventi anche sul Monte Bondone e in val Rendena, sempre per l'assenza dell'attrezzatura invernale.



Non sono mancati gli incidenti. Una 52enne è stata invece trasportata all'ospedale di Tione, anche in questo caso senza gravi conseguenze, dopo che la sua auto è finita contro il muretto a bordo careggiata nella zona di Pieve di Bono-Prezzo (Qui articolo). Momenti di paura anche sulla statale 237 a Comano Terme: un veicolo si è schiantato contro la parete della galleria (Qui articolo).



Alle spalle il maltempo, "oggi (lunedì 11 marzo) - spiega MeteoTrentino - nubi basse mattutine in dissolvimento, poi soleggiato, salvo il transito di nuvolosità alta, con marcata escursione termica. Nei prossimi giorni tempo stabile, prevalentemente soleggiato con temperature in graduale aumento".