Maltempo e disagi in Trentino: la roccia frana sulla strada in Valsugana e un muretto crolla in val del Chiese (FOTO). Diversi gli automobilisti in difficoltà a causa della neve

TRENTO. Una frana ha invaso una strada in Valsugana, un muretto è crollato sulla carreggiata in val del Chiese. In val di Sole, in val di Fassa e in val Rendena i vigili del fuoco sono intervenuti per aiutare qualche automobilista messo in difficoltà dalla neve. Qualche disagio sul territorio provinciale a causa dell'intensa perturbazione che interessa il Trentino.





L'intensa nevicata di oggi, domenica 10 marzo, provoca alcuni disagi sulle strade trentine. Alcuni incidenti, fortunatamente non gravi, in val di Fassa tra Moena e passo San Pellegrino. Automobilisti in difficoltà perché alla guida di mezzi sprovvisti di dotazione invernale in val di Sole tra Vermiglio e Mezzana. Qualche problema, ma circoscritto, nella zona di Campiglio, sempre per l'asfalto reso insidioso dalla neve. A ogni modo un grande lavoro della macchina dei soccorsi per gestire la sicurezza nelle diverse aree.





La roccia è piombata invece sulla strada provinciale 75 del Morello nella zona di Grigno. L'arteria è aperta al traffico mentre i vigili del fuoco sono in azione con le ruspe per rimuovere il materiale. Verifiche in corso del geologo e del servizio gestione strade della Provincia per una valutazione puntuale della stabilità del versante.





Nella zona di Darzo invece un muro di contenimento di un terreno privato ha avuto un cedimento. I sassi sono finiti lungo la strada. A intervenire i vigili del fuoco di Storo per la messa in sicurezza.