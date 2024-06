Due elicotteri e sette soccorritori per recuperare in quota un escursionista non più in grado di proseguire: complicato intervento del Soccorso Alpino

Un escursionista, un 50enne di Monastier (Treviso), mentre era in uscita assieme ad un amico (è stato lui ad allertare i soccorsi) si è procurato una frattura alla caviglia sotto il Col Nudo, nel comune d'Alpago, a 2.040 metri di quota. La presenza di nubi ha impedito il recupero "diretto" con il primo elicottero