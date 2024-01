E' arrivata L'AltraMontagna: da Michele Lanzinger a Don Ciotti da Cesare Lasen a Marco Albino Ferrari ecco svelato il comitato scientifico e il manifesto

Da oggi è online il nuovo ''inserto'' de il Dolomiti. Una sezione dedicata alle Terre Alte dove si parlerà di vita in montagna, di alpinismo (soprattutto del nuovo alpinismo culturale orientato alla ricerca) di problemi e opportunità ambientali. E proveremo a cogliere le complessità della montagna da un'"altra" prospettiva, per smontare stereotipi e inutili posture ideologiche

TRENTO. Ci siamo: L'AltraMontagna è online. Si tratta di un vero e proprio inserto, in chiave moderna, de il Dolomiti, una sezione con vita propria (in alto i tasti che vi rimandano alla pagina) che potrà contare su suoi canali social (che sono già un successo visto che contano già su oltre 7.000 follower Facebook e 6.000 Instagram in soli 7 giorni di presentazione) e una rete di collaboratori sparsa in tutta Italia capace di raccontare le Terre Alte con articoli, podcast, videoservizi. Un progetto che ha in Pietro Lacasella e Marco Albino Ferrari il cuore e l'anima di questa iniziativa e che il Dolomiti è orgogliosissimo di poter regalare (nel vero senso della parola visto che come tutta la nostra informazione è gratis e accessibile al 100% senza, tra l'altro, percepire alcun contributo pubblico) ai lettori di tutta Italia.

''Parleremo di vita in montagna, di alpinismo (soprattutto del nuovo alpinismo culturale orientato alla ricerca) - ci aiuta a capire meglio Pietro Lacasella curatore del progetto -. Parleremo di problemi e opportunità ambientali. E proveremo a cogliere le complessità della montagna da un'"altra" prospettiva, per smontare stereotipi e inutili posture ideologiche. Lo faremo ogni giorno con più articoli di attualità, con podcast, video, blog. Ma “L’AltraMontagna” sarà anche una sorta di presidio culturale permanente''.

Da lunedì scorso, infatti, quando il Dolomiti ha festeggiato il nuovo anno facendo il bilancio di quello vecchio (che ha fatto segnare le cifre record di circa 150mila utenti unici al giorno di media e 87 milioni di pagine visualizzate nel 2023) e svelando il nuovo progetto del 2024, stiamo pubblicando le interviste ad alcuni dei componenti del comitato scientifico. Si tratta di un gruppo di personalità legate al mondo della montagna, della ricerca scientifica, delle scienze umane, dell’impegno civile che svolgeranno una funzione di fact checking, prenderanno posizione su temi particolarmente sentiti (come, per esempio, la critica all’utilizzo dei teli geotessili per “salvare” i ghiacciai o la questione del ritorno dei grandi carnivori) e daranno vita ad altre iniziative editoriali e incontri pubblici.

Ebbene oggi è il momento di svelarli tutti, da Don Ciotti, fondatore del Gruppo Abele a Michele Lanzinger attuale direttore del Muse. Sono terdici personalità che si riconoscono in un manifesto di intenti sviluppato in 9 macro-obiettivi che pubblichiamo integralmente in coda all'articolo. Posti di fronte alle grandi questioni ambientali che occupano lo spazio mediatico, pensiamo sia urgente promuovere una rappresentazione d’insieme della montagna più fedele, puntuale e partecipata, in grado di coglierne le complessità, con uno sguardo ben orientato alla tutela dell'ambiente ma sempre centrato sulla scienza e sui risultati di chi certi argomenti li studia e li analizza, smontando stereotipi fuorvianti e inutili posture ideologiche.

Ecco il comitato scientifico L’AltraMontagna (che sarà integrato da nuove presenze):

- Giovanni Baccolo – glaciologo, ricercatore presso Paul Scherrer Institut (CH)

- Vanda Bonardo – naturalista, attivista (Legambiente)

- Irene Borgna – antropologa

- Don Luigi Ciotti – fondatore di Gruppo Abele e di Libera

- Mirta Da Prá Pochiesa – giornalista, attivista, organizzatrice culturale (Gruppo Abele, Libera)

- Antonio De Rossi – docente di Progettazione architettonica al Politecnico di Torino

- Marco Albino Ferrari – scrittore, giornalista, divulgatore

- Sofia Farina – meteorologa e divulgatrice scientifica

- Michele Lanzinger – geologo e antropologo, direttore del MUSE Museo delle Scienze di Trento

- Cesare Lasen – studioso naturalista, già presidente del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi

- Luigi Torreggiani – giornalista e dottore forestale (Compagnia delle Foreste)

- Camilla Valletti – giornalista culturale, consulente editoriale

- Mauro Varotto – docente di Geografia culturale all’Università di Padova

Ecco il manifesto de L'AltraMontagna