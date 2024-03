Fiamme avvolgono un fienile in quota (FOTO) ma i vigili del fuoco 'faticano' a raggiungere la zona a causa della neve: l'intervento con sci e mezzi cingolati

Foto vigili del fuoco Selva

BOLZANO. L'allarme è scattato nella giornata di oggi, 22 marzo, sulla Seceda, monte ai piedi del gruppo delle Odle, collocato in val Gardena, sopra l'abitato di Ortisei, quando le fiamme hanno avvolto un fienile.

Nonostante le condizioni difficili date dalla posizione e dalla neve presente i vigili del fuoco di Selva e di Santa Cristina Valgardena sono riusciti a raggiungere il luogo, circoscrivendo e spegnendo il rogo.

L'intervento è stato reso possibile anche grazie ai mezzi speciali e attrezzature messi a disposizione (in particolare un mezzo cingolato e sci) per raggiungere la zona impervia. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Sono attualmente in corso le indagini per risalire alle cause dell'incendio.