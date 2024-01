Fiamme nella notte in pizzeria: l'incendio è partito dal bancone in legno. Ingenti i danni al locale

L'incendio questa notte al ristorante pizzeria Tobia di Lavarone: ancora da ricostruire le cause dell'incendio (non doloso) che ha causato ingenti danni al locale, che al momento risulta inagibile

TRENTO. Momenti di paura questa mattina (24 gennaio) a Lavarone, dove un incendio ha causato grossi danni all'interno del ristorante pizzeria Tobia.





L'allarme è scattato attorno alle 6, quando il titolare del locale si è accorto del rogo recandosi sul posto per l'apertura: immediata a quel punto la chiamata ai vigili del fuoco, intervenuti prontamente per spegnere le fiamme.

Da quanto ricostruito l'incendio, non doloso, sarebbe scaturito dal bancone in legno del locale. A quanto pare il rogo sarebbe partito ben prima dell'arrivo sul posto del titolare, causando ingenti danni (in particolare da fumo) all'interno della pizzeria, che al momento risulta inagibile.

Dopo la chiamata d'emergenza sul posto si sono portati prontamente gli operatori dei vigili del fuoco volontari di Lavarone, Folgaria e Luserna, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.