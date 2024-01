Fleximan colpisce ancora e lascia un biglietto. Intanto a Padova spunta il murale che lo omaggia

PADOVA. ''Fleximan'' è una figura sempre più virale tanto che questa mattina è apparso su un muro di Padova addirittura un murale che lo omaggia. Ritratta la straordinaria Uma Thurman di ''Kill Bill'' che in una mano tiene la spada iconica di Hattori Hanzo e nell'altra un velox segato di netto.

Si tratta di un vero e proprio 'tributo' della street art al misterioso (o ai misteriosi) "Fleximan" che ha abbattuto decine di autovelox tra Veneto e Lombardia.

Autore è il writer padovano noto come 'Evyrein', che stanotte ha agito in Via del Padovanino, nel centro storico della città euganea.

Il tutto mentre un altro palo rilevatore è ''caduto'' proprio ieri proprio nel Padovano: il colpo realizzato in via Villa del Conte e questa volta l'autore ha lasciato anche la sua firma. Un biglietto è stato trovato sul velox tagliato con la scritta ''Fleximan sta arrivando''.

QuattroRuote ha anche stilato una lista delle azioni compiute da Fleximan

1. 18-19 maggio 2023: Fleximan debutta in Veneto, a Bosaro (Rovigo), al chilometro 51 della Statale 16, mozzando il dispositivo entrato in funzione il 20 marzo.

2. 29 maggio: velox sulla Regionale 482 Altopolesana (ex Statale Ostigliese), a Baruchella (Rovigo), attivato il 12 aprile.

3. 19 luglio: di nuovo a Bosaro, viene tranciato il dispositivo appena rimesso in sesto.

4. 6 agosto: "cade" lo strumento automatico sulla Provinciale 46 a Mazzorno Destro (Rovigo), a Taglio di Po.

5. 2 novembre: nuovo abbattimento dell'occhio elettronico di Baruchella.

6 e 7. 23 dicembre: dopo le cinque "vittime" in provincia di Rovigo, vengono segati due velox sulla Tangenziale di Asti (Piemonte).

8. 24-25 dicembre: durante la notte, Fleximan torna a colpire a Taglio di Po (Rovigo).

9. 24 dicembre: nuovo "colpo" a Garzara (Corbola, Rovigo) sulla Regionale 495, ex Statale di Codigoro.

10. 4 gennaio 2024: il primo abbattimento del nuovo anno, il decimo in totale, è a Rosolina (Rovigo), sulla Romea, al chilometro 71,760.

11. 9 gennaio: sul Passo Giau (Comune di Colle Santa Lucia, Belluno, pertanto ancora in Veneto), sopra Cortina, viene giù l'occhio elettronico più redditizio d’Italia.

12. 13 gennaio: prima azione in Emilia-Romagna, nella Bassa Reggiana, sempre nella notte: ko uno speciale autovelox. Per la precisione, un Tutor per il controllo della velocità media su un tratto di quattro chilometri della Cispadana, fra Boretto (Reggio Emilia) e lʼingresso del centro abitato di Gualtieri.

13. 14 gennaio: Fleximan arriva in Lombardia, a Cremona, e abbatte l'autovelox di Martignana di Po.

14. 19 gennaio: in quel di Padova (Carceri), si dà l'addio a un apparecchio collocato lungo la Strada regionale 10.

15. 21 gennaio: si torna in Lombardia, in provincia di Bergamo, per il taglio del palo del velox collocato sulla Statale 42 ad Albano Sant’Alessandro.

16. 23 gennaio: segato il velox di via Villa del Conte con biglietto di scherno: ''Fleximan sta arrivando''