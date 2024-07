Il sogno di diventare chef spezzato in un incidente, Nicholas Burchiellaro è morto a soli 17 anni. La famiglia sceglie di donare gli organi del giovane

Il ragazzo si trovava in Trentino per un lavoro estivo, la passione per la cucina e il sogno di diventare uno chef. E' caduto con la mountain bike elettrica e non si è più ripreso. I familiari hanno deciso di donare gli organi

TRENTO. Il sogno di diventare chef si è spezzato sulle strade trentine, Nicholas Burchiellaro è morto a soli 17 anni, vittima di una terribile caduta con la bicicletta. I suoi organi sono stati donati.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di martedì scorso. Originario di Sanguinetto, il giovane era uscito con un collega per una pedalata. Il 17enne in sella alla mountain bike elettrica quando, lungo la statale 48 tra Vigo di Fassa e Soraga, è caduto a terra: Burchiellaro ha sbattuto violentemente la testa e ha perso conoscenza.

Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in condizioni disperate in elicottero all'ospedale di Trento. Nonostante le cure e i tentativi dell'equipe medica, non si è più ripreso. E' morto a 17 anni. In un momento di grande dolore, la famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi. Il personale del Santa Chiara ha subito attivato le procedure per i vari trapianti per salvare altre vite, pur nella tragedia del grande vuoto lasciato dal giovane.

Dopo aver superato gli esami del terzo anno della scuola alberghiera all’Istituto Don Calabria di Bovolone, Burchiellaro si trovava in val di Fassa per un lavoro estivo. La cucina era la sua grande passione e la sua ambizione era quella di diventare uno chef.

Una notizia che ha lasciato senza parole e ha gettato nello sconforto un'intera comunità, la mamma Valeria è molto conosciuta per il lavoro in un bar del paese. Il 17enne lascia anche il fratello minore Christopher. Nel frattempo le autorità trentine hanno dato il nulla osta per poter celebrare il funerale.