Il Trentino torna ad imbiancarsi, dal Bondone alla Valsugana, fiocchi di neve già dalla notte (FOTO)

Dopo una breve 'pausa', la neve è tornata a cadere a partire dal pomeriggio di ieri, mediamente oltre gli 800-1000 metri di quota. In queste ore, oltre alla pioggia in fondovalle, sono previste nevicate anche sotto i 600 metri di quota. Ecco i dettagli

A sinistra Vason; a destra Passo San Pellegrino (Hotel Costabella)

TRENTO. Continua a nevicare in Trentino. Dopo una breve 'pausa', la neve è tornata a cadere a partire dal pomeriggio di ieri, 26 febbraio, mediamente oltre gli 800-1000 metri di quota. In queste ore, oltre alla pioggia in fondovalle, sono previste nevicate anche a quote inferiori, come in Valsugana, soprattutto nelle valli meno ventilate e durante le fasi più intense, cominciate nella notte appena trascorsa e che dureranno fino al pomeriggio di oggi, 27 febbraio.

Nella giornata di oggi, infatti, neve o neve mista a pioggia potrà localmente cadere anche sotto i 600 metri di quota. Entro il pomeriggio sono attesi mediamente 20-50 centimetri o più di neve oltre gli 800 metri con i quantitativi maggiori alle quote più alte mentre quantitativi inferiori sono attesi a quote inferiori. Nella giornata di domani (ma già a partire da oggi pomeriggio ndr) la quota neve tenderà ad alzarsi oltre i 1500 metri di altitudine circa.

Le precipitazioni si esauriranno dalla sera di domani, 28 febbraio. Da oggi pomeriggio ed entro la sera di domani oltre i 1800-2000 metri di quota sono attesi mediamente 50-90 centimetri o più di neve, mentre, a bassa quota, le cumulate di pioggia sono previste tra 50 e 120 millimetri e localmente in quantità maggiori specie sui settori meridionali e sudorientali.

Viste le previsioni si raccomanda quindi di porre massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, evitando di mettersi in pericolo. La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di allerta gialla per possibili rischi di natura idrogeologica e idraulica, valida dalle ore 17 del 26 febbraio alle 12 di giovedì 29 febbraio 2024. Si ricorda che dal 15 novembre è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose.