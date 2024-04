La 'Affi - Peschiera' vietata agli autoarticolati. Ecco chi (e quando) potrà percorrere la regionale che 'taglia' le autostrade

AFFI. E' sempre più usata per evitare di pagare parte dei pedaggi delle autostrade, per ''tagliare'' venendo dal Trentino per dirigersi verso la Lombardia, per raggiungere i parchi della zona (da Gardaland al Natura Viva). E così i sindaci della zona hanno chiesto seri provvedimenti per evitare che il traffico vada in tilt e per ridurre i rischi su quell'asse. Il risultato è lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti sulla strada regionale 450 da metà giugno fino a metà settembre.

Il blocco riguarderà i camion con peso superiore alle 7,5 tonnellate e la fascia oraria 8 - 22. Dunque niente autoarticolati su quel tratto di superstrada che va da Affi a Peschiera e che permette di ''tagliare'' un po' di chilometri dall'A22 all'A4. A verificare che il divieto venga applicato ci penseranno le forze dell'ordine che faranno controlli puntuali come avvenuto lo scorso agosto. Quest'anno si è deciso di anticipare i tempi e di applicare il blocco a tutta l'estate in attesa dell'arrivo dei turisti che affollano la zona.

D'altronde le stime fatte sui flussi di traffico dicono che l'anno scorso ogni giorno transitavano circa 2.500 autoarticolati che ''tolti'' dalla Sr450 sicuramente rappresentano un notevole alleggerimento per tutta la viabilità in transito.