La protesta degli agricoltori "traditi" arriva in Piazza Dante (FOTO e VIDEO): "Senza di noi il Trentino muore"

"Senza noi il Trentino muore". Così gli agricoltori che in queste ore stanno percorrendo le strade di Trento a bordo dei loro trattori in segno di protesta

TRENTO. Sono partiti questa mattina intorno alle 07e30, con ritrovo fissato al Bicigrill di Trento sud, gli agricoltori che, a bordo dei propri trattori, si sono uniti alla protesta del mondo agricolo animata da Danilo Calvani, già leader del Movimento 9 dicembre-Forconi, e ora a capo degli "Agricoltori traditi".

Il corteo cittadino "a difesa della produzione locale, contro cibo da laboratorio e Ogm, contro digitalizzazione e ipercontrollo, contro la Pac e i tagli ai contributi gasolio", dal Bicigrill di Trento sud ha proseguito lungo viale Verona, via Santa Croce, via Perini, via Giusti, via Rosmini, via Prepositura, via Torre Vanga e via Torre Verde. Non è mancata anche un tappa in piazza Dante, davanti alla Provincia.

Nel volantino creato ad hoc per l'evento viene riportato: "Distruzione delle piccole medie imprese schiacciate da una burocrazia insostenibile, destinazione dei fondi alle aziende lontana dai veri bisogni, politiche europee lontane dalle esigenze del nostro territorio (perché probabilmente non lo conoscono nemmeno), costi di produzione in continuo aumento e calo del valore del nostro venduto, imposizione di metodi di produzione che portano alla distruzione delle nostre aziende che col loro lavoro mantengono curato gran parte del territorio 6 - L'è ora de finirla!".

Sui mezzi che stanno 'sfilando' lungo le strade di Trento sono, non a caso, apparsi cartelloni con diciture come: "Questo è il risultato delle vostre decisioni"; o ancora: "Senza noi il Trentino muore". L'iniziativa, rilanciata dall'associazione UniAmoci Trentino Aps, proseguirà ancora per le vie cittadine alla volta di via Brennero, per poi rifare il percorso a ritroso.