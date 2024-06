Maltempo, sul Garda una donna estratta dalla sua auto inghiottita dall'acqua e cinque persone evacuate con i gommoni da rafting

MANERBA DEL GARDA. Varie persone evacuate, una donna tratta in salvo dalla sua auto sprofondata in un avvallamento del terreno invaso dall'acqua e tanti, tantissimi disagi.

Sul Garda l'ondata di maltempo di queste ore ha causato molti problemi. In particolare a Manerba del Garda, in via del Rio, in prossimità di Porto Torchio l'acqua isolava il quartiere. Sul posto sono intervenuti i pompieri con una squadra di vigili del fuoco e il supporto degli specialisti del soccorso acquatico dotati di gommone da rafting. Qui sono state evacuate cinque persone.

Nel giro di poche ore la Centrale operativa dei Vigili del fuoco ha ricevuto circa 150 richieste di soccorso tecnico urgente da parte dei cittadini, che si sono trovati in serie difficoltà a causa dei danni provati dalla tempesta. La maggior parte delle telefonate è concentrata appunto sulla sponda bresciana del lago di Garda, per l'esattezza tra Manerba e San Felice del Benaco.

Disagi anche sulla Gardesana orientale, al confine tra i comuni di Garda e Bardolino, dove nel pomeriggio di oggi a causa delle forti piogge è crollato un pezzo di terreno portandosi dietro parte di carreggiata. In seguito al cedimento, i detriti sono franati sul lungolago sottostante alla carreggiata, senza fortunatamente causare feriti.

Sul posto, per la messa in sicurezza dell'area, è intervenuto il personale di Veneto Strade ed in via precauzionale la corsia di marcia interessata dal cedimento è stata chiusa.