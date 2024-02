Matteo, a 14 anni salva la vita a un uomo in arresto cardiaco: aveva visto un film in Tv ed è stato guidato dai sanitari con il telefono

VERONA. "Matteo Ridolfi ha solo 14 anni ma è già un giovanissimo eroe: ha salvato la vita col massaggio cardiaco a un 65enne colpito da malore improvviso, mantenendolo in vita fino all'arrivo del Suem''. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha commentato quanto accaduto qualche giorno fa nel Veronese.

Un ragazzino di 14 anni, Matteo Ridolfi, che fa la terza media a Colognola ai Colli stava andando in bicicletta quando ha sentito delle grida di aiuto. A terra vi era un uomo di 65 anni che aveva avuto un arresto cardiaco. era sdraiato al suolo e la donna che l'aveva visto era in evidente stato di agitazione. Il giovane le ha preso il telefono e ha chiamato i soccorsi. Poi, al telefono con il personale sanitario, si è fatto guidare nell'eseguire il massaggio cardiaco.

''Seguendo al telefono le istruzioni dell’operatore, Matteo è riuscito a rianimare l’uomo per un quarto d’ora - spiega Zaia -, senza alcun aiuto. Il 14 enne, studente di terza media, ha eseguito le manovre salvavita viste sabato scorso in un film'. Il giovane all'Arena ha raccontato che era il giorno del suo compleanno, ma era a casa in punizione, ''perché non mi ero comportato tanto bene con i miei genitori. Meno male, mi viene da dire adesso''. Stava andando al campetto di calcio per giocare a pallone in sella alla sua bici quando si è accorto di quanto stava succedendo.

Matteo ha salvato la vita al 65enne praticandogli le manovre salvavita ma si è distinto anche perché non ha esitato un attimo ed è stato l'unico a reagire in maniera pronta ed efficiente a quella situazione difficile. ''Un plauso speciale a Matteo per la sua straordinaria prontezza d'animo e coraggio dimostrato'', conclude Zaia.