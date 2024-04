Meteo, le previsioni per i prossimi giorni di Giacomo Poletti: "Domenica all'alba le ultime gelate, poi pioverà o sarà coperto"

La mattinata di domenica sarà soleggiata e fresca, poi le nubi si addenseranno con rovesci deboli e fiocchi di neve in quota fino a 1100 metri. A confermarlo è Giacomo Poletti, ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige, che annuncia le previsioni per i prossimi giorni in Trentino

TRENTO. Prima le ultime gelate, poi nei prossimi giorni il cielo coperto e la pioggia. Chi si aspettava, dopo le temperature miti dei giorni scorsi, un ritorno veloce al guardaroba estivo dovrà attendere ancora.

A confermarlo è Giacomo Poletti, ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige, che annuncia le previsioni per i prossimi giorni in Trentino.

In particolare, tra stanotte e l'alba di domani, domenica 21 aprile, il cielo dovrebbe via via schiarirsi, con il vento da nord che calerà con l'aria fredda che si ritroverà a ristagnare a fondovalle: "L'alba sarà quindi a rischio gelata – spiega l'esperto – con valori anche di -2/-4 gradi in val di Non e di poco sopra lo zero il val d'Adige e in Valsugana".

La mattinata sarà fresca e soleggiata, con le nubi che si addenseranno attorno a mezzogiorno portando precipitazioni in montagna, "con rovesci deboli e fiocchi di neve fino ai 900/1100 metri già nel primo pomeriggio e la serata diventerà via via più uggiosa con piogge deboli e sparse a intermittenza".

Lunedì 22 aprile sarà ancora a tratti piovoso, con le notti tra domenica e lunedì, e lunedì e martedì, che saranno coperte e quindi, come sottolinea l'esperto, non a rischio di gelate.

Guardando ai giorni successivi, Giacomo Poletti spiega che "la prima notte di nuovo serena potrebbe essere quella fra mercoledì e giovedì", anche se la previsione è ancora da confermare, mentre giovedì 25 aprile "potrebbe essere ancora fresco, con nubi specie pomeridiane ma forse senza piogge".

Sembra confermato invece, conclude l'esperto, il lento rientro sulle medie di temperatura attorno al 1° maggio.