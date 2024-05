Meteo, migliorano le previsioni per il weekend: "Si va verso un fine settimana senza precipitazioni"

Immagine a sinistra di Giacomo Poletti

TRENTO. Migliorano le previsioni per il fine settimana in Trentino: si va verso un weekend senza piogge, con qualche nuvola (cumuli pomeridiani) sabato e poi una giornata di domenica serena e calda, con massime a Trento fin sui 25 gradi centigradi. Sono queste le previsioni dell'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti, che sottolinea come per i prossimi giorni le condizioni in Provincia si manterranno comunque instabili.

“Oggi per noi trentini – dice l'esperto – piogge intense fino a mezzanotte: attenzione a una 'passata' intensa stasera, è stata emanata anche una allerta ordinaria per 32 ore fino alla mezzanotte di giovedì” (Qui Articolo).

Domani mattina (giovedì 16 maggio) ancora uggiosa, con piogge deboli specie sui monti, continua Poletti: “In val d'Adige e a Trento dovrebbe restare asciutto fino alle 11/12 almeno; nel pomeriggio però peggiora con piogge estese dopo le ore 15/17. La sera attenzione a rovesci molto abbondanti soprattutto sull'est Trentino (medio/bassa Valsugana, Tesino e Primiero) dove potrà fare picchi di oltre 50 millimetri in poche ore”.

Venerdì ancora una fase interlocutoria: “Pioverà con venti da ovest/sudovest – dice l'esperto – rovesci a intermittenza possibili ovunque con massima probabilità nella prima metà del pomeriggio”. Come anticipato invece, per sabato e domenica le previsioni sono migliorate: per la prossima settimana, al netto di qualche disturbo (piogge scarse) martedì 21, le prospettive sono discrete, senza perturbazioni in vista (ad esempio per mercoledì 22, dice Poletti, con l'arrivo del Giro d'Italia sul Brocon).