Meteo, nuove piogge per un maggio che rischia di essere 'da record': “Neve in vista sui 2000 metri”

Le previsioni di Giacomo Poletti per i prossimi giorni: “Nuove piogge in vista, ma sono confermate le prospettive di tempo buono da martedì 4 giugno”. Ecco tutti i dettagli

Immagine a sinistra di Giacomo Poletti

TRENTO. Ancora pioggia in vista per un mese di maggio che, vista l'abbondanza di precipitazioni, rischia di essere da record (da inizio dell'anno in diverse zone del Trentino i primati di accumulo di pioggia sono già stati superati, Qui Articolo) mentre in quota tornerà a farsi vedere la neve attorno ai 2000 metri. Sono queste le previsioni dell'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti, che sottolinea come, dopo le perturbazioni attese nei prossimi giorni, sono comunque confermate le prospettive di tempo buono da martedì 4 giugno.

“Nel corso del pomeriggio di oggi – dice l'esperto – il cielo tenderà a diventare 'bianco' fra velature e cumulaglia, con un certo rischio di qualche pioggia intermittente sul sud Trentino e forse delle gocce anche a Trento. Serata nuvolosa, ma quasi ovunque asciutta. Giovedì 30 peggiora: mattina grigia con qualche pioggia più probabile sui confini sud della Provincia. A Trento potrebbe anche non piovere per qualche ora. Nel pomeriggio andrà a peggiorare con piogge e rovesci ben diffusi dopo le 13/14 e fino a sera quanto potrebbe esserci un passaggio temporalesco. Quota neve a 2800 metri”.

“Venerdì 31 – ribadisce Poletti – maggio chiuderà nel segno della pioggia, battente specie a metà giornata (30/40 millimetri a Trento) con la neve che tornerà sui 2000 metri imbiancando forse a filo anche i monti attorno alla città (Paganella, Vigolana) ad oggi abbastanza liberi dalla neve dopo le numerose e recenti 'lavate'. In serata attenuazione, piogge molto deboli o assenti. Sabato primo giugno, l'inizio dell'estate meteorologica, vedrà una mattina aperta e un classico andamento meteo diurno con aumento dei cumuli verso metà giornata e qualche goccia pomeridiana da mettere in preventivo, specie nelle valli laterali alla val d'Adige. Zero termico che risale a 2900 metri con massime a Trento sui 25/26 gradi centigradi”.

Domenica, in conclusione, ancora da definire: “Il minimo (che ruoto antiorario) sul Mare del Nord terrà bagnata mezza Europa i prossimi giorni – sottolinea Poletti – finendo a vorticare in Austria nel weekend. Bastano piccole differenze nella posizione per darci un tipo di tempo molto diverso”.