"Parigi adesso...e i media tacciono": la FOTO della città 'assediata' da balle di fieno e trattori fa il giro del web ma è una 'fake news'. Ecco perché

Ha fatto il giro del web una fotografia da molti data per vera e che mostrerebbe una Parigi nel caos totale, assediata da trattori e balle di fieno. Un'immagine diventata virale che però non è reale: è stata infatti creata dall'intelligenza artificiale

TRENTO. Ha fatto il giro del web una fotografia data da molti per vera e che mostrerebbe una Parigi assediata da trattori e balle di fieno. "Uno scatto di immensa potenza", ha non a caso scritto qualcuno sui social, aggiungendo che "intanto i media tacciono". Insomma, sono stati molti a credere ad un'immagine che, in realtà, come spiega "France News 24", è stata creata dall'intelligenza artificiale.

L'immagine ritrarrebbe, secondo alcuni, l'esito dell'arrivo a Parigi della protesta degli agricoltori recentemente esplosa in Germania, che ha poi contagiato Francia e Paesi Bassi e si è espansa anche in Italia e Spagna. La rabbia della categoria sarebbe dovuta ad "un'Europa vista come lontana e poco amica", come riporta Tgcom 24, fra norme penalizzanti e una burocrazia asfissiante. Per questo, gli agricoltori a bordo dei propri trattori hanno cominciato a manifestare, arrivando anche a bloccare le strade con i propri mezzi.

Negli scorsi giorni, per l'appunto, sui social ha cominciato a circolare una fotografia che mostra la torre Eiffel sullo sfondo e decine di balle di fieno che occupano la zona della Ville Lumiere, con tanto di trattori parcheggiati. Diversi gli utenti che hanno mostrato sgomento ed incredulità commentando l'immagine, che ha letteralmente fatto il giro del web, diventando virale. "France News 24" spiega invece che si tratta di una foto creata utilizzando un software di intelligenza artificiale e condivisa su Instagram da un account chiamato "The Trillionaire Life" la scorsa settimana (dove viene specificato che l'immagine è stata creata dall'intelligenza artificiale ndr).

Nonostante gli 'avvertimenti', sono state diverse le persone che hanno creduto si trattasse di una vera fotografia: mentre chi la continua a condividere sostiene che "i media tacciono" come a voler nascondere un 'disastro' in corso, la verità è che nessuno ha riportato la vicenda poiché si tratta di una 'fake news'.