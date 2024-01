Ragazza trovata morta in camera da letto, sarebbe deceduta da qualche giorno: la scientifica indaga

La scoperta è avvenuta a metà mattinata ad opera dell'ex marito della donna. Sul posto sono arrivati i sanitari e le forze dell'ordine per dare il via alle indagini

TRENTO. Ancora una donna morta, trovata senza vita questa mattina nella sua camera da letto con il sangue ormai coagulato da tempo. E così dopo le prime indagini della scientifica emergerebbe che era deceduta da almeno 2 giorni se non di più.

La scoperta è avvenuta a metà mattinata ad opera dell'ex marito della donna. Sul posto sono arrivati i sanitari e le forze dell'ordine per dare il via alle indagini. La zona è stata quindi blindata in attesa dell'arrivo della scientifica.

La donna si trovava nella sua abitazione che si trova sotto via Vicenza (da qui l'ingresso all'abitazione) e alla fine di via Padova, nel quartiere della Bolghera, quasi ai piedi dell'ingresso per il Parco di Gocciadoro.

Sulla vicenda indagano i carabinieri. Le cause della morte della donna (che quest'anno avrebbe dovuto compiere 33 anni) non sono ancora chiare, ma a quanto si apprende gli inquirenti non escluderebbero l'omicidio. E se fosse confermato si tratterebbe del secondo femminicidio in pochissimi giorni.

Sul luogo è stata incaricata di recarsi la pm Foiera che sta interrogando più persone per cercare di avere più informazioni possibile e quindi un quadro più chiaro della vicenda. La procura coordina le indagini dei carabinieri sul posto con il, nucleo operativo e compagnia di Trento. Dai primi riscontri risulterebbe che la donna avesse una bambina.

Solo ieri si è tenuto il funerale di Ester Palmieri uccisa dall'ex compagno che poi si è tolto la vita.