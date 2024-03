Restano coinvolti in una valanga, soccorsi 4 sciatori: e per loro è scattata anche una multa

Quattro sciatori sono rimasti coinvolti in una valanga in val di Fiemme. Soccorsi da elicottero e polizia, le persone sono state poi multate

Foto d'archivio

OBEREGGEN. Sono rimasti coinvolti, fortunatamente senza gravi conseguenze, in una valanga e sono stati multati. I quattro sciatori non avevano rispettato le prescrizioni imposte dalla segnaletica.

L'episodio risale agli scorsi giorni nel comprensorio sciistico dello Ski center Latemar nella cornice di alcuni servizi di controllo portate avanti dalla polizia sulle piste da sci con la collaborazione del personale dei colleghi della Polonia.

Le forze dell'ordine sono state attivate per il distacco di una valanga nell'area di Obereggen in val di Fiemme. I poliziotti, dotati di materiale di ricerca e soccorso, si sono subito messe in movimento per le verifiche del caso.

Gli operatori hanno battuto via terra la zona interessata dal distacco di neve mentre l'elicottero di Trentino Emergenza ha effettuato i sorvoli e i monitoraggi aerei.

E' stata nel corso di questa operazioni che i soccorritori hanno appurato la presenza di 4 persone coinvolte nel distacco. Gli sciatori sono stati subito presi in carico per una prima assistenza e fortunatamente non avevano riportato conseguenze a causa della valanga.

Concluse le attività di bonifica, i quattro sciatori sono stati identificati. Per loro è scattata infatti una multa per il mancato rispetto dei divieti riportati dalla segnaletica posizionato nel comprensorio sciistico.