Sanità, "Sbagliato appigliarsi a dati statistici per dimostrare la tenuta del servizio", Fp Cgil con gli ordini professionali per salvare il sistema sanitario provinciale

TRENTO. “Al presidente Fugatti e all’assessore Tonina chiediamo di aprire un tavolo generale di confronto sullo stato del nostro sistema sanitario per condividere analisi e possibili soluzioni.

Crediamo sbagliato continuare ad opporre crudi dati statistici per dimostrare la presunta tenuta sostanziale del servizio provinciale, omettendo di considerare fenomeni importanti di stress lavoro correlato, dimissioni e sfiducia progressiva nel sistema pubblico da parte di operatrici e operatori e dell’opinione pubblica, l’aumento della domanda di prestazioni e relativi fabbisogni di personale che non possono ritenersi adeguati col semplice turn over, così come la pericolosa accentuazione del ricorso al privato in termini di finanziamenti”.

Sono queste le parole del segretario generale di Fp Cgil Trentino Luigi Diaspro, pronunciate all’indomani dell’appello degli ordini professionali per salvare la sanità pubblica trentina con l'iniziativa che, spiega il sindacato, segue la presa di posizione delle Regioni, il rapporto della Ragioneria dello Stato, l’appello di 14 tra i maggiori scienziati del Paese, il richiamo della Corte dei Conti e il rapporto Censis, e tutti vanno nelle medesima direzione.

E i temi messi in evidenza sono chiari e decisi: il diritto alla salute è a rischio, continua a decrescere il finanziamento del servizio sanitario nazionale in rapporto al Pil con una spesa di circa la metà rispetto a Francia e Germania e, mentre crescono le disuguaglianze nell’accesso alle cure, il pubblico arretra e non si riconosce il valore del personale per il quale è stanziato appena un terzo dell’inflazione 2022/2024 per rinnovare i contratti.

Ad essere ribadite sono richieste sul tavolo da mesi: una campagna straordinaria di assunzioni che vada oltre al turn over (per rivedere carichi di lavoro straordinari e rilevare i reali fabbisogni di prestazioni e di personale), intervenire sul tema dell’attrattività a partire dalla disparità salariale col resto del Paese e delle Regioni a Statuto Speciale e armonizzare i trattamenti retributivi nel sistema pubblico provinciale per evitare contese di personale tra i vari comparti.

"L’occasione della Giornata Mondiale della Salute – viene specificato – ci impegna ulteriormente nel non rinunciare a fare la nostra parte in rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori trentini e a tutela del diritto fondamentale alla salute dei cittadini come sancito dalla Costituzione”.

Ad entrare in gioco, si sottolinea, sono le grandi potenzialità e la responsabilità dell’Autonomia Speciale “che da opportunità positiva sta lentamente declinando per l’assenza di visione e di interventi strutturali in grado di contrastare le progressive criticità che gli stessi Ordini rilevano”.

Quali dunque le contromisure? C’è la necessità di adeguare il finanziamento del servizio sanitario provinciale alle accresciute esigenze di cura e di personale, rendere effettiva la presa in carico del paziente in un sistema integrato socio sanitario territoriale e valorizzare responsabilità e competenze del personale adottando con urgenza un nuovo sistema di classificazione e ordinamento professionale.

“Il supplemento di interlocuzione con l’assessore Tonina, richiesto dalla Fp Cgil e concordato in Apran in sede di stralcio economico 22/24 – conclude il segretario generale Luigi Diaspro – è l’occasione per un primo confronto su queste tematiche con la nuova giunta per una considerazione del personale da mettere al centro prima di ogni altra azione per salvaguardare la sanità pubblica trentina”.