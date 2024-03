Sportler sbarca in Lombardia: a Milano arriva uno store di 4mila metri quadri con il meglio dell'abbigliamento tecnico, servizi di manutenzione e riparazione

L'inaugurazione è fissata per il 15 marzo a Carugate. Il colosso altoatesino oggi conta 27 negozi in Austria, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia sbarca a Milano con un nuovo punto vendita che ambisce ad imporsi come pilastro nella vita sportiva della comunità milanese

MILANO. Arriva il primo store di Sportler in Lombardia. Il colosso altoatesino che oggi conta 27 negozi in Austria, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia sbarca a Milano con un nuovo punto vendita che ambisce ad imporsi come pilastro nella vita sportiva della comunità milanese, offrendo un’esperienza unica tra i suoi competitors. Quattro sono i mondi principali di specializzazione del punto vendita: Montagna, Bike, Running e Neve.

Quattro sono i mondi principali di specializzazione del punto vendita: Montagna, Bike, Running e Neve. Nella struttura di 4000 metri quadri che sarà inaugurata il 15 marzo a Carugate in via XX settembre 20 ci sarà la possibilità, per sportivi e appassionati di tutti i livelli, di avere una shopping experience che conta sull’ampia varietà di brand di alta qualità, più di 300, su prodotti tecnici e non solo, e sulla competenza dei sales expert ''che sapranno consigliare ai nostri clienti - spiegano dall'azienda - le soluzioni migliori per prepararsi all’avventura sportiva e vivere grandi emozioni nell’attività outdoor preferita''.

''Il retailer - proseguono da Sportler - si propone di facilitare l’accesso allo sport e all’attività fisica tramite eventi ed iniziative (Community Ride e Community Run) lungo tutto l’arco dell’anno e di rendere la shopping experience speciale con servizi di personalizzazione, nello specifico per bike fitting, analisi running, e test per le calzature da montagna''.

Ma non è tutto: Sportler ha deciso di ideare servizi e soluzioni che siano responsabili e che rispettino il legame del brand con il territorio, le montagne e la natura. ''Con questa convinzione e l’obiettivo di ottimizzare e allungare la vita dei prodotti, il negozio offre servizi di manutenzione: officina bici, ski lab, noleggio sci e una Circularity Area, con servizi di riparazione di capi tecnici e risuolatura calzature - continuano a raccontare dall'azienda -. E poi ritiro e riciclo dei capi usurati, e negozio Second Life. Inoltre, coerentemente con la strategia Esg dell’azienda, Sportler ha selezionato per questa apertura un immobile esistente, evitando dunque l’impatto di un nuovo cantiere, e ha installato pannelli fotovoltaici che garantiranno un’autonomia energetica quasi totale''.

Insomma con la sua esperienza decennale, Sportler fa il suo ingresso nel mercato lombardo con l’ambizione di diventare un luogo d’incontro e di connessione per gli appassionati dello sport e dell'outdoor. Il marchio è pronto ad ampliare la sua Community già attiva nelle altre regioni, contribuendo al tessuto sportivo locale e consolidando la sua presenza in questo nuovo contesto.