''Torna da noi. Ti vogliamo bene e ti aspettiamo a braccia aperte'', Edoardo Galli è scomparso. L'appello dei genitori e le informazioni per riconoscerlo

SONDRIO. E' scomparso da 5 giorni, dal 21 marzo. Edoardo Galli ha 17 anni, è residente a Colico (Lecco) e giovedì scorso è uscito di casa per andare a scuola a Morbegno (Sondrio). Da quel momento ha fatto perdere le sue tracce e così sono cominciate le ricerche con la macchina dei soccorsi e delle forze dell'ordine che si è attivata in toto con soccorso alpino e carabinieri che stanno setacciando l'Alta Valsassina, in particolare le zone dell'Alpe Paglio e del Giumello anche con l'utilizzo di droni.

Si concentrano in queste aree perché dalle ricerche fatte dal giovane sui supporti informatici è emerso che si stava informando su come sopravvivere in montagna in condizioni estreme senza cibo e acqua. Poi si stanno anche analizzando le segnalazioni giunte da altre zone. C'è chi l'avrebbe visto salire su un treno verso Milano chi lo avrebbe notato su una panchina nella Bergamasca, su un sentiero fra la val Brembana e la val Seriana. Si è seguita anche la ''pista'' russa avendo il giovane doppio passaporto, perché la madre è originaria di quel Paese, e quindi un'ipotetico viaggio verso il fronte ucraino, ma quest'ultima 'strada' è stata scartata al momento dagli inquirenti.

La vicenda, ormai, è di portata nazionale ed è approdata anche su Chi l'ha visto dove i genitori hanno fatto questo appello: ''Torna da noi, siamo tutti preoccupati e agitati. Non hai idea di come stanno i nonni in questo momento. Ti vogliamo bene e ti aspettiamo a braccia aperte''. Anche dalla scuola Liceo Nervi Ferrari è partito un appello: ''Edoardo, torna a casa. Tutti noi ti aspettiamo''.

Questo l'appello dell'associazione Penelope: ''La Prefettura di Lecco invita chiunque dovesse avere notizie o avvistare il ragazzo a darne pronta comunicazione alla stazione Carabinieri di Colico, al numero 0341 940106. Edoardo è alto un metro e 80 centimetri e, il giorno della scomparsa, indossava un giubbino di jeans blu scuro, un pile color beige, pantaloni beige e scarpe da ginnastica bianche Adidas con righe blu''.