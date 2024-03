Tragedia a Pordenone, una ragazzina di 12 anni trovata morta a letto dal papà. Aperta un'inchiesta e disposta l'autopsia

La 12enne si era infortunata a un ginocchio durante un allenamento di football americano e dopo un paio di giorni era stata portata in ospedale perché il dolore non era ancora passato. Questa mattina è stata trovata morta a letto. La Procura ha aperto un'indagine e ha disposto l'autopsia per chiarire la vicenda

Foto archivio

PORDENONE. Una ragazzina di 12 anni è stata trovata morta a letto. E' stata disposta l'autopsia e gli inquirenti lavorano per ricostruire le cause del decesso.

La tragedia è avvenuta intorno alle 9.30 di oggi, martedì 5 marzo, in un'abitazione di Puja, frazione di Prata di Pordenone.

A lanciare l'allarme il padre, entrato nella stanza per svegliarla per andare a scuola. La compagna ha cercato di rianimarla, guidata al telefono dagli operatori, in attesa dell'arrivo del personale sanitario ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'equipe medica non ha potuto far altro che constatare il decesso della ragazzina, avvenuto probabilmente nella notte.

La 12enne di nazionalità statunitense, secondo quanto emerso in queste ore, era stata visitata al pronto soccorso domenica 3 marzo per un dolore alla gamba, un infortunio accusato nei giorni precedenti durante un allenamento di football americano del venerdì precedente. Un dolore che non passava e la decisione di rivolgersi alla struttura ospedaliera.

In ospedale la giovane è stata valutata in modo accurato e completo, la nota dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, con radiografia ed ecografie refertate con esito negative, e quindi dimessa.

La Procura ha aperto un'indagine e inoltre è stata disposta l'autopsia per chiarire la causa della morte.