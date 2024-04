Tragedia sul monte Brento, base jumper precipita e muore

DRO. È morta la base jumper che nella mattinata di oggi, sabato 6 aprile, è precipitata dal monte Brento a Dro.

Dopo l'allarme, lanciato dalla donna stessa che è rimasta a lungo in contatto con i soccorritori, si è attivata la macchina dei soccorsi con gli operatori del soccorso alpino che hanno localizzato, dopo alcune ore, la sua posizione.

Le operazioni di recupero si sono rivelate da subito difficoltose ed è stato richiesto inoltre l'intervento dell'elicottero d'emergenza.

Purtroppo per l'atleta, una donna straniera di cui non sono ancora state rese note le generalità, non c'è stato nulla da fare ed è morta a causa dei traumi riportati.