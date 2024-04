Un violentissimo frontale tra due auto, il poliziotto Stefano Lombardi muore a 58 anni. Due feriti in ospedale. Mezzi sequestrati

Un bilancio tremendo di un morto e due feriti nel frontale in Valsugana. A perdere la vita il poliziotto Stefano Lombardi, 58enne residente a Pergine Valsugana. Non chiara la le cause dell'incidente, i carabinieri hanno disposto il sequestro delle auto uscite distrutte nell'impatto

PERGINE VALSUGANA. Un drammatico frontale. A nulla sono valsi i tentativi dell'equipe medica arrivata in località Terrazze in Valsugana d'urgenza. Per Stefano Lombardi non c'è stato nulla da fare, morto a 58 anni nel terribile impatto. Un lutto che colpisce la polizia, corpo per la quale il perginese ha speso una carriera. Nell'incidente altri due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Trento, ricoverati in stato di shock ma che non sarebbero in pericolo di vita.

Un impatto violentissimo tra due auto nel pomeriggio di domenica 21 aprile. Sono le 16.30 quando avviene l'incidente sulla strada statale 47 all'altezza di Tenna. Un frontale che ha coinvolto tre persone. I veicoli escono praticamente distrutti con le condizioni di Lombardi, rimasto incastrato al posto di guida tra le lamiere dell'abitacolo, che appaino fin da subito gravissime. Uno schianto terribile e drammatico.

Enorme il dispiegamento di forze per gestire l'emergenza. A intervenire tre ambulanze e due autosanitarie, i vigili del fuoco di Caldonazzo, con il supporto dei corpi di Pergine Valsugana e Levico Terme, e i carabinieri. Il traffico è stato contestualmente bloccato e deviato per permettere le attività dei soccorritori in piena sicurezza.

Il personale sanitario presta una prima assistenza ai due feriti di 68 anni e di 81 anni mentre i pompieri si attivano tempestivamente per tagliare le lamiere dell'abitacolo con le pinze idrauliche e per liberare il conducente. Il 58enne residente a Pergine Valsugana viene velocemente affidato alle cure dell'equipe medica.

Nonostante le prolungate manovre, però, le ferite si sono rivelate troppo gravi e Lombardi è morto a 58 anni. Lunghe le operazioni per ripristinare la sicurezza, pulire la sede stradale dai tantissimi detriti e per effettuare i rilievi. Le cause del terribile incidente non sono state definitivamente chiarite e i carabinieri hanno disposto il sequestro dei mezzi per ulteriori verifiche e analisi.