Tragedia sulla statale della Valsugana, la vittima è Stefano Lombardi. E' morto a 58 anni nel frontale contro un'auto

CALDONAZZO. E' Stefano Lombardi la vittima del tragico incidente sulla statale della Valsugana. E' morto nel terribile impatto frontale all'altezza di Tenna. Due i feriti trasportati all'ospedale di Trento. Un bilancio terribile.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 16.30 di oggi, domenica 21 aprile, in località Terrazze (Qui articolo). Un impatto violentissimo tra due auto: tre le persone coinvolte. Il 58enne di Pergine Valsugana è rimasto bloccato tra le lamiere del mezzo e le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime.

Immediato l'allarme e il dispiegamento di forze. A intervenire tre ambulanze e due autosanitarie, i vigili del fuoco di Caldonazzo, con il supporto dei corpi di Pergine Valsugana e Levico Terme, e i carabinieri per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza, la strada chiusa al traffico e la circolazione deviata sulle altre direttrici per consentire l'intervento della macchina dei soccorsi.

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno tagliato le lamiere dell'abitacolo con le pinze idrauliche per liberare il conducente e affidarlo alle cure dell'equipe medica. Nonostante le manovre, però, le ferite si sono rivelate troppo gravi e Lombardi è morto. Gli altri due feriti non sembrano in pericolo di vita, ma sono stati comunque trasportati all'ospedale del capoluogo per approfondimenti.

Sono stati effettuati i rilievi ma risulta ancora difficili ricostruire le cause che hanno portato al terribile incidente mortale. I carabinieri hanno disposto il sequestro dei mezzi per ulteriori verifiche e analisi.

Pesanti i disagi alla viabilità nel pomeriggio sulla statale della Valsugana. Per ore il traffico è stato deviato. Gli automobilisti in direzione del Veneto sono passati per il centro abitato di Tenna mentre verso Trento si viaggiava sul lato occidentale del lago di Caldonazzo.