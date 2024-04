Tragedia sulla statale della Valsugana, un 58enne è morto nel violento frontale tra due auto. Due feriti trasportati all'ospedale

CALDONAZZO. E' un 58enne di Pergine la vittima del terribile incidente sulla statale della Valsugana. Altri due feriti sono stati invece trasferiti all'ospedale Santa Chiara di Trento. E' un bilancio drammatico quello del frontale tra due auto.

Un impatto violentissimo in località Terrazze all'altezza di Tenna avvenuto intorno alle 16.30 di oggi, domenica 21 aprile (Qui articolo).

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si è verificato un incidente tra due veicoli. Uno scontro frontale molto forte e dopo l'urto le vetture sono finite contro il guardrail. Un conducente è rimasto bloccato tra le lamiere e le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente gravi.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, tre ambulanze e due autosanitarie, i vigili del fuoco di Caldonazzo, con il supporto dei corpi di Pergine Valsugana e Levico Terme, e i carabinieri per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza, la strada chiusa al traffico e la circolazione deviata sulle altre direttrici per consentire l'intervento della macchina dei soccorsi. I pompieri nel frattempo hanno tagliato le lamiere dell'abitacolo con le pinze idrauliche per liberare il conducente e affidarlo alle cure dell'equipe medica. Nonostante le manovre, però, le ferite si sono rivelate troppo gravi e il 58enne è morto.

Le forze dell'ordine sono ancora sul posto per i rilievi e per ricostruire le cause dell'incidente. Al termine delle attività i mezzi verranno sottoposti a sequestro per ulteriori accertamenti. Gli altri due feriti non sembrano in pericolo di vita, ma sono stati comunque trasportati all'ospedale del capoluogo per approfondimenti.