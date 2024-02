Una vacca spunta sulla strada e viene centrata da un'auto. Macchina distrutta e soccorsi in azione nella notte

Violento impatto tra un'auto e una vacca in Valsugana. Notte di lavoro per personale sanitario, veterinario, vigili del fuoco e carabinieri

CASTELNUOVO. Scontro auto-vacca in Valsugana. Il veicolo è uscito distrutto ma fortunatamente il conducente non ha riportato gravi conseguenze.

L'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 febbraio lungo la strada provinciale 109 che collega i centri abitati di Borgo Valsugana e Castelnuovo.

Il conducente era in viaggio quando si è trovato improvvisamente davanti l'animale, che si è allontanato dalla stalla della Filiera Agroalimentare Trentina poco lontano.

Nonostante le manovre e tentativi di frenata, l'impatto è stato inevitabile. Un incidente molto violento con la vettura fortemente danneggiata.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di Castelnuovo e carabinieri per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre il personale sanitario ha prestato assistenza alla persona coinvolta nello schianto. Per fortuna, secondo i primi accertamenti, un po' di paura e qualche botta ma nessuna conseguenza per il conducente.

Nel frattempo il proprietario della vacca ha raggiunto il luogo dell'incidente, attivato anche il veterinario per seguire e per valutare le condizioni dell'animale.

La vettura è stata rimossa dal carroattrezzi, lunghe le operazioni per il ripristino della sicurezza stradale e per la pulizia dell'asfalto dai detriti e dai liquidi persi dalla vettura.

Non è stato l'unico incidente che nelle scorse ore ha coinvolto degli animali. Dal gufo reale al tasso fino alla vacca. Una raffica di investimenti nel corso della notte in diverse zone del Trentino (Qui articolo).