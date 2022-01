Dal video virale del farmacista con il No-vax alla promo con il trentino che parla in sudtirolese, a Trento arrivano i Panpers

TRENTO. Negli ultimi giorni sta spopolando il video-parodia realizzato dal duo comico dei Panpers che vede protagonisti i farmacisti nel periodo della pandemia di Covid. In poco tempo la clip ha realizzato oltre 800mila visualizzazioni su Youtube e quasi 30mila condivisioni su Facebook.

I due comici, Andrea Pisani e Luca Peracino, sono stati lanciati nel 2009 dalla trasmissione Colorado in onda su Italia 1. Sfruttando le potenzialità di Youtube (il loro canale conta 1,12 milioni di iscritti) sono riusciti a raggiungere un pubblico ancora maggiore. Da quel momento sono diventati molto popolari partecipando in qualità di attori ad alcune sitcom e anche a qualche film.

Il prossimo 13 febbraio invece, i Panpers saranno a Trento al teatro Santa Chiara per il loro spettacolo. Proprio in queste ore sta circolando un nuovo video dedicato al capoluogo. Il cliente, con un accento forse un po’ troppo tedesco per essere a Trento, entra in farmacia per chiedere un rimedio contro la noia. Il farmacista senza scomporsi risponde: “Siete in tanti, le do due biglietti per lo spettacolo dei Panpers, lo prenda una volta all’anno per risolvere i problemi di noia”.