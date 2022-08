A.A.A cercasi postini e figure di front end

Poste Italiane ha aperto delle posizioni anche in Trentino Alto Adige per i portalettere e per la provincia di Bolzano per le attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza

TRENTO. Postini in Trentino e in Alto Adige e figure di front end da inserire negli uffici postali in Provincia di Bolzano. Poste Italiane ricerca lavoratori. In primo luogo portalettere da inserire con contratto a tempo determinato.

Per potersi candidare è sufficiente inserire il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste https://www.posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione.

I candidati saranno inseriti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale), potranno essere contattati da Poste Italiane per il completamento del processo di selezione che prevede sia la prova d’idoneità alla guida del motomezzo (che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta) sia un colloquio.

Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza (qui per approfondire).

Ma non è tutto. In Provincia di Bolzano (tra l'altro Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Val Gardena, Burgraviato, Oltradige Bassa Atesina) Poste cerca figure di front end da inserire nei suoi uffici postali con iniziale contratto a tempo determinato e possibilità di conversione a tempo indeterminato.

Il front end presidia le attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, assicurando l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e della normativa, fornendo informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo. Tra i requisiti il diploma di scuola superiore e il patentino di bilinguismo (qui per approfondire).