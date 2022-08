Bollette quadruplicate, il Solho Hotel: "Chiudiamo in inverno, abbiamo disdetto le prenotazioni. Aumento esorbitante dei prezzi dell'energia"

La bolletta che ha ricevuto la gestrice dell'hotel ammonta a circa 13 mila euro soltanto per il mese di luglio, circa 10 mila euro in più rispetto all'anno precedente. Ferrari: "Chiuderò ai primi di novembre anche quest'anno per poi riaprire in primavera. Una cosa così non l'avremmo mai pensata, siamo rimasti scioccati dalla situazione"

BARDOLINO. "Le bollette sono quadruplicate: abbiamo dovuto disdire le prenotazioni e chiudere per l'inverno". Così commenta Marta Ferrari, gestrice del Solho Hotel a Bardolino. "Il nostro hotel è stato completamente ricostruito nel 2019, ma da allora abbiamo fatto solo una stagione invernale. Dal 2020? Prima la pandemia poi la guerra in Ucraina che ha portato a un aumento esorbitante dei prezzi dell'energia".

La bolletta che ha ricevuto la responsabile dell'hotel ammonta a circa 13mila euro soltanto per il mese di luglio, mentre "lo scorso anno nello stesso mese abbiamo era costata circa 3mila euro". Una cifra che risulta essere all'incirca 4 volte di più.

"Ad agosto mi hanno detto che sarà ancora più alto il costo dell'energia - dichiara Ferrari - questo è stato uno dei motivi per cui ho deciso di non dare la disponibilità delle nostre camere in inverno, ci costerebbe troppo".

Contenuto sponsorizzato

L'hotel a conduzione famigliare, un 4 stelle Superior con 33 camere, si trova in pieno centro storico, ed era già conosciuto dal 2019 per aver partecipato al programma televisivo "4 Hotel" di Bruno Barbieri.

"Al caro energia - spiega Ferrari- si aggiunge la nostra posizione: noi dipendiamo molto dagli eventi organizzati in città e l'offerta sul territorio. Anche questo ha inciso sulla nostra scelta".

Così a malincuore arriva la decisione definitiva: "Chiuderò ai primi di novembre anche quest'anno per poi riaprire in primavera - conclude la gestrice - una cosa così non l'avremmo mai pensata, siamo rimasti scioccati dalla situazione".