Energia e gas, ecco le bollette degli esercenti trentini con gli importi triplicati (FOTO)

Anche in Trentino gli esercenti hanno deciso di mettere in vetrina le bollette dell'energia e del gas che mostrano importi triplicati rispetto a quelli dello scorso anno. L'iniziativa messa in campo dalle Associazioni dei pubblici esercizi e dei ristoratori aderendo alla campagna di sensibilizzazione di Fipe-Confcommercio

TRENTO. La bolletta dell'energia elettrica a luglio del 2021 aveva come importo poco più di 6 mila euro che quest'anno sono diventati 17.600. C'è poi chi il gas lo pagava 364 euro ed ora lo paga 681 euro. Gli esercenti del Trentino hanno iniziato a mettere in vetrina le bollette del gas e dell'energia elettrica.

Anche in Trentino nei giorni scorsi l’Associazione Ristoratori del Trentino e l’Associazione pubblici esercizi hanno promosso l’iniziativa di Fipe, la federazione italiana dei pubblici esercizi, “Bollette in vetrina” che mira a sensibilizzare clienti, opinione pubblica e istituzioni sulla situazione insostenibile esponendo la differenza tra gli importi del 2021 e quelli del 2022.

FOTO. Dall'energia al gas ecco le bollette con gli importi triplicati degli esercenti trentini

Importi quasi ovunque triplicati, quando non addirittura quadruplicati: i costi energetici a carico di bar, ristoranti, pizzerie, pub, al pari di quando accade per negozi, alberghi, uffici e altre attività del terziario, sono diventati insostenibili all’interno del bilancio aziendale così come per le famiglie.