Il Garda si conferma un motore del turismo trentino con una stagione da quasi 4 milioni di presenze: ''L'obiettivo è alzare ancora di più la qualità''

RIVA DEL GARDA. E' tempo di primi bilanci per il turismo trentino che si appresta a entrare nel momento clou della stagione invernale. E i dati sulle presenze confermano un'altra estate vincente per il lago di Garda con quasi 3,9 milioni di presenze. Nel complesso il Garda Trentino ha registrato, rispetto al 2019, un +4,1% di presenze certificate, +18,3% la valle di Ledro e +32,8% la valle dei Laghi. A soffrire Comano che chiude a -7,7%, nonostante un +7,9% dell'extralberghiero.

I numeri sono stati presentati nel corso della seconda edizione di Garda Tourism Factory, l’annuale evento dedicato al turismo di Garda Dolomiti, svoltosi mercoledì 14 dicembre. Un evento organizzato al Palacongressi di Riva del Garda per verificare come evolve la destinazione sulla base del tema “Dall'oggi al domani: turismo in trasformazione” (Qui video integrale di Garda Tourism Factory).

E intanto con sabato 17 dicembre parte una nuova iniziativa: Garda Lake Demo Tour By Salomon: cinque sessioni di corsa alla scoperta delle bellezze paesaggistiche del territorio con una specifica attenzione al tema della sicurezza. Ogni appuntamento è aperto ad un massimo di quaranta partecipanti con iscrizione gratuita (Qui per informazioni e iscrizioni).

L'obiettivo è quello di innalzare sempre più la qualità della destinazione e l'Azienda per il turismo Garda Dolomiti ha messo in campo diverse iniziative per una miglior gestione del territorio.

"Abbiamo ideato la Conferenza del Turismo - commenta Silvio Rigatti, presidente di Apt Garda Dolomiti - con la quale abbiamo toccato diverse tematiche dall’elaborazione di una strategia comune per una gestione più trasparente degli alloggi a uso turistico alla creazione di una polizia turistica, dalla carenza dei lavoratori nel comparto turistico fino al tema dei rifiuti. Lato outdoor, abbiamo iniziato a rinnovare la segnaletica bike e creato la prima squadra dei Garda Rangers per manutenere il territorio. Data la vastità del nostro ambito, siamo contenti di annunciare che il prossimo anno i Rangers saranno triplicati. Infine abbiamo attivato nuovi tavoli, in primis quello enogastronomico con l’obiettivo di creare un prodotto turistico definito per trasformare ottobre nel mese del gusto".

Sguardo poi sui progetti del 2023, tra i quali i grandi eventi come il ritorno della coppa del mondo di windsurf dopo più di quarant’anni, poi la tappa del Giro d’Italia e i campionati italiani di ciclismo professionisti crono e linea. Focus inoltre sulla mobilità sostenibile con l’iniziativa Bus&Go. Spazio alla ristrutturazione dell’ufficio di Comano, l’apertura di un nuovo info point a Sarche e il nuovo magazine che racconterà il territorio.

Dopo la panoramica sul 2022 e le proiezioni sul 2023, il direttore dell'Azienda per il turismo Garda Dolomiti ha trattato alcuni trend globali in ottica di opportunità per il comprensorio stesso.

"Due megatrend da evidenziare - spiega il direttore Oskar Schwazer - sono la connettività e il new work. Il primo riguarda l’evoluzione della digitalizzazione come un’opportunità per conoscere e informarci in pochi secondi, oltre a creare relazioni importanti con i nostri clienti e quelli potenziali, aspetto che abbiamo messo in pratica con i nostri canali digitali. Il new work invece riguarda la necessità di capire cosa richiedono le poche persone che sono rimaste a lavorare nel turismo: stipendio, flessibilità, sicurezza e stima. Dobbiamo capire e ascoltare i nostri collaboratori sulle loro esigenze: è giusto mettere al centro l’ospite ma deve essere trattato al medesimo modo anche il collaboratore".

A intervenire anche l’assessore provinciale Roberto Failoni per evidenziare l’importanza della sinergia con i territori vicini e della destagionalizzazione: “Oggi il dialogo quotidiano tra i dodici presidenti e direttori delle Apt, Trentino Marketing e la Provincia di Trento porta a un lavoro importante di piena sinergia. Garda Dolomiti guarda proprio a questo con i territori vicini: non esiste nessuna conquista ma la volontà di lavorare insieme perché l’ospite non guarda i confini, vuole un territorio unico che sappia vendersi nelle sue peculiarità. E' altrettanto importante l’aspetto della destagionalizzazione: anche per l’estate 2022 ci sono stati territori che nonostante i numeri alti complessivi nella stagione, nel mese di agosto hanno registrato un segno negativo a livello di presenze. Questo dato l’abbiamo visto in ottica positiva: abbiamo dimostrato come si riesca a raggiungere numeri importanti limitando i flussi nell’altissima stagione e convincendo i turisti a venire in altri periodi. Non si deve più parlare di basse o medie stagioni ma solo di belle stagioni".

L’ambito di Garda Dolomiti non è solo turismo leisure ma anche di tipo business, con le sue fiere e i suoi congressi. "Con l’avvento della pandemia, si credeva che le fiere e i congressi in presenza sarebbero stati sostituiti da conference call e dalle piattaforme online. In realtà, l’evoluzione tecnologica ha sicuramente dimostrato di essere un elemento molto importante per le fiere e i congressi ma vedersi di persona e guardare dal vivo i prodotti, toccarli e provarli, è rimasto un elemento fondamentale. Nel prossimo gennaio e febbraio Expo Schuh ed Hospitality si avvicinano ai numeri pre-covid: questo sta a significare che il nostro territorio è una vera e propria calamita per chi viene da fuori. Temo però i competitor che hanno approfittato del periodo della pandemia per dotarsi di nuove infrastrutture. Il nostro problema è la mancanza di spazi e se non riusciamo ad adeguarci, rischiamo di perdere importanti eventi fieristici, com’è successo circa quindici anni fa con il Ttg", conclude Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi. Questo in sintesi è il racconto della seconda edizione di Garda Tourism Factory. La serata è stata organizzata con il supporto anche di Cassa Rurale Alto Garda Rovereto e Autoindustriale Mercedes Benz.