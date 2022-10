Il gruppo Cerba HealthCare acquisisce Progetto Salute. Pizzinini e De Santa: ''Dopo 34 anni, una scelta difficile. Ma una grande famiglia permetterà uno sviluppo maggiore''

Progetto Salute è un'azienda storica per il Trentino, in queste ore il gruppo internazionale Cerba HealthCare Italia ne ha reso pubblica l’acquisizione. Gli ex proprietari Daniela Pizzinini e Azelio De Santa: "E' stato un lungo viaggio che abbiamo fatto serenamente tutti assieme e, per questo, desideriamo cogliere questa opportunità per ringraziare tutti"

TRENTO. Trentaquattro anni di grande impegno portati avanti con un unico obiettivo: offrire servizi per la salute e sicurezza del lavoro alle aziende in Trentino Alto Adige ma anche in Veneto e Lombardia.



In queste ore Cerba HealthCare Italia ha reso pubblica l’acquisizione di Progetto Salute srl, struttura sanitaria privata nata nel 1988 e che negli anni è cresciuta diventando vero e proprio leader nel settore potendo contare su un team di oltre 30 persone fra dipendenti e collaboratori altamente qualificati come medici, infermieri professionali, ingegneri, tecnici della sicurezza, igienisti industriali, formatori.

Stiamo parlando di un'azienda storica per il Trentino che proseguirà la propria mission con l'acquisizione fatta da Cerba HealthCare, gruppo internazionale dedicato alla diagnostica ambulatoriale e alle analisi cliniche. Già presente in 16 nazioni, la nuova società in Italia conta oltre 1.850 addetti, più di 440 tra centri medici e di prelievo, 23 laboratori. In Trentino ha acquisito la proprietà e la gestione anche del Laboratorio Adige e del Centro Sanitario Trento.

Un impegno non di poco conto considerando che nel nostro Paese, ogni anno, esegue più di 25 milioni di esami e offre i suoi servizi a oltre 6 milioni di pazienti.

“Dopo 34 anni di grande impegno per garantire un'elevata professionalità dei nostri servizi, abbiamo deciso di vendere la nostra amata attività, nella convinzione di poter dare un grande futuro ai nostri dipendenti e collaboratori” hanno spiegato i precedenti proprietari di Progetto Salute, Daniela Pizzinini e Azelio De Santa.

L’attività di Progetto Salute è iniziata, come già detto, nel 1988 ospitando e implementando il “Progetto Trento” promosso dalla Pat, una delle prime iniziative di prevenzione del rischio cardio-vascolare a livello nazionale che ha coinvolto circa 2 mila persone.

Si è poi sviluppata progressivamente ed ora offre consulenza a circa 800 aziende per il rispetto delle norme per la salute e sicurezza del lavoro praticamente in tutti i comparti produttivi: dall'industria, artigianato, agricoltura, estrattivo, servizi fino al volontariato. L'attenzione verso la comunità non è mai mancata. Negli anni scorsi, Progetto Salute ha promosso vari eventi pubblici sulla sicurezza del lavoro, sul benessere nel lavoro e sulla tutela dell’ambiente. Recentemente, inoltre, ha voluto dare il suo contributo alla collettività anche nel corso della pandemia Covid-19.

Un impegno continuo che Daniela Pizzinini e Azelio De Santa hanno portato avanti senza sosta assieme ai tanti collaboratori. “E' stato un lungo viaggio che abbiamo fatto serenamente tutti assieme e, per questo, desideriamo cogliere questa opportunità per ringraziare tutti: non solo i nostri dipendenti, che abbiamo sempre considerato fidati collaboratori ed alleati, ma anche i nostri clienti che ci hanno dato fiducia e grandi soddisfazioni”.

Una scelta “difficile” hanno spiegato i due imprenditori trentini, “maturata anche alla luce della nostra età 'diversamente giovane' e nella speranza che entrare a far parte di una grande azienda a livello nazionale possa permettere uno sviluppo maggiore a Progetto Salute e ai suoi dipendenti e collaboratori, che avranno così maggiori opportunità di carriera. Un caloroso grazie a tutti coloro che hanno condiviso con noi la passione per il loro lavoro” concludono Pizzinini e De Santa.