Lavoro per la stagione invernale? Dal lavapiatti al cuoco, dall'estetista al massaggiatore ecco quali sono i profili ricercati in Trentino e come candidarsi

Da questa stagione il lavoratore interessato a candidarsi potrà inviare la propria disponibilità al lavoro tramite il nuovo servizio “Grandi reclutamenti” del portale Trentino Lavoro. Tramite questa piattaforma le persone interessate a lavorare nel settore possono candidarsi e gli operatori turistici richiedere personale