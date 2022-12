Oltre 150 operatori trentini iscritti e 1.500 incontri, dopo 2 anni ritorna Good Buy Trentino: ''Le adesioni delle aziende del territorio sono cresciute dell’11%''

MADONNA DI CAMPIGLIO. A distanza di due anni dall’ultima edizione è tornato a Madonna di Campiglio l’appuntamento con il workshop Good Buy Trentino. E' tra i principali momenti di incontro B2B tra operatori della domanda estera e italiana (buyer) e gli operatori dell’offerta del Trentino (Aziende per il turismo, hotel, consorzi, impianti e così via), ma anche di occasioni di networking informale, di promozione del territorio ai buyer con informazioni dettagliate su tutti gli aspetti dell’accoglienza e dell’offerta, accoglienza e convivialità e educational sul territorio.

In programma da domenica scorsa fino a mercoledì 7 dicembre, Good Buy Trentino si tiene per la terza volta a Madonna di Campiglio, dopo l’inverno 2004 e l’estate 2017. Questa edizione è dedicata al tema della vacanza invernale, la prima dopo due anni di sospensione a causa della pandemia Covid. L’ultima dedicata alla promozione dell’inverno si era svolta nel 2018 in Val di Fassa.

"Rispetto a quella edizione - commenta l'assessore Roberto Failoni - le adesioni delle aziende trentine quest’anno sono cresciute dell’11%. Per quanto riguarda i Paesi partecipanti, sono aumentati del 4%, con una presenza significativa di Paesi extraeuropei. Queste giornate sono andate molto bene con oltre 150 rappresentanti di 113 aziende trentine, tra cui Apt, consorzi, strutture ricettive, impianti di risalita, fornitori di servizi e di esperienze, guide alpine".

I 27 Paesi di provenienza dei buyer (quest’ultimi individuati privilegiando settori come la vacanza attiva invernale, oltre a quelli generalisti) sono Armenia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Corea, Danimarca, Emirati Arabi, Germania, Giappone, Irlanda, Israele, Italia, Lituania, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Ucraina e Usa.

Pur focalizzando l’attenzione sullo sci, durante la diciannovesima edizione di “Good Buy Trentino” le attività di promozione riguardano anche le offerte alternative a questa attività sportiva, tra le quali quelle naturalistiche e culturali, soprattutto per il mercato extraeuropeo, particolarmente attratto dalla storia, dallo stile e dall’arte italiana.

Come ormai tradizione, la formula dell’evento prevede anche momenti di accoglienza e convivialità, iniziative di educational per i buyer su sci alpino, sci di fondo e passeggiata Natural Wellness per poter conoscere al meglio il territorio e la sua offerta. Per i seller, invece, ed è una delle novità di questa edizione, è in programma un evento formativo con “HBenchmark & Business Intelligence”.

"E' un appuntamento importante e tutti gli ambiti trentini saranno rappresentati. Non solo, tra i partecipanti ci sono anche gli Aeroporti del Nord Est e di HBenchmark. Sono circa 1.540 gli appuntamenti B2B già in calendario", conclude Failoni. Dal 2004 a oggi, nei 19 workshop di “Good Buy Trentino” sono stati organizzati più di 20.000 incontri B2B e nelle 10 edizioni invernali è stato fatto conoscere il Trentino a oltre 700 tour operator.