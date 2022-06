Trentaquattro posti di lavoro: al Pastificio Bertagni si cercano operai e manutentori

Si cercano 34 figure, in totale, alla Bertagni 1882 azienda leader nella produzione della pasta fresca con quasi 140 anni di storia e presente in oltre 43 nazioni e 5 continenti. Anche l’occupazione è in continua crescita e nelle due sedi di Arcugnano (Vicenza) e Borghetto d’Avio (Trento) sono impiegati 550 collaboratori

BORGHETTO D'AVIO. Trenta operatori di fabbrica da inserire nei reparti produttivi di formatura, cucina, camera bianca, cartonamento, ricevimento merci. Trenta operatori di fabbrica per i quali non è richiesta un’esperienza lavorativa specifica ma disponibilità al lavoro su turni (compreso il turno notturno), turni anticipati della domenica notte e festivi per garantire la produzione costante di prodotto fresco con le peculiarità che lo contraddistinguono.

E ancora 4 manutentori elettromeccanici esperti che svolgeranno le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di quella programmata nell’ambito dei reparti produttivi con le stesse disponibilità degli operatori di produzione come sopra riportato. Si cercano 34 figure, in totale, alla Bertagni 1882 azienda leader nella produzione della pasta fresca con quasi 140 anni di storia e presente in oltre 43 nazioni e 5 continenti. L'azienda lavora per il 90% con l’estero e lo scorso anno ha registrato un incremento circa del 7% nel proprio fatturato, arrivando ad oltre 133 milioni di euro. Anche l’occupazione è in continua crescita e nelle due sedi di Arcugnano (Vicenza) e Borghetto d’Avio (Trento) sono impiegati 550 collaboratori.

La storia del gruppo vicentino, che è il secondo produttore di pasta fresca in Italia, è intrecciata a doppio filo a quella della Provincia di Trento e all’impegno di trovare un’alternativa al fallimento, nel 2016, dell'azienda Malgara Chiari e Forti (già ex PAF), che aveva lasciato a casa 78 dipendenti. "L'operazione Bertagni" ha portato in meno di 4 anni sul territorio trentino un forte incremento occupazionale e un'azienda sana e in continua crescita.

Per confezionare ravioli e tortellini che si collocano in fascia premium, Bertagni 1882 non impiega linee standard ma progetta e assembla i macchinari con un approccio quasi “sartoriale”, che consente di alzare di volta in volta l’asticella dei migliori parametri di efficienza riscontrati nelle produzioni già avviate. ''In questo modo - spiegano dall'azienda - ogni linea diventa, di fatto, l’evoluzione di quella precedente. Altissimi gli standard igienico-sanitari approntati da Bertagni 1882, che ad Avio ha costruito una vera e propria “clean room” dotata dei più moderni impianti di climatizzazione e pulizia dell’aria. Dallo stabilimento trentino escono ogni settimana 300 tonnellate di pasta fresca, che vengono prodotti sulle attuali 6 linee di produzione in grado di preparare tortellini e ravioli di 400 diversi assortimenti''.

Ecco chi cercano:

- 30 operatori di fabbrica: verranno inseriti nei reparti produttivi di formatura, cucina, camera bianca, cartonamento, ricevimento merci. Non è richiesta un’esperienza lavorativa specifica ma disponibilità al lavoro su turni (compreso il turno notturno), turni anticipati della domenica notte e Festivi per garantire la produzione costante di prodotto fresco con le peculiarità che lo contraddistinguono;

- 4 manutentori elettromeccanici esperti: svolgeranno le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di quella programmata nell’ambito dei reparti produttivi con le stesse disponibilità degli operatori di produzione come sopra riportato

Maggiori informazioni in merito ai requisiti richiesti e all’offerta contrattuale sono disponibili sul sito di Agenzia del Lavoro che sta supportando l’azienda nel reperimento e nella selezione del personale, collaborando anche all’organizzazione di un Open Day che si terrà lunedì 6 giugno 2022 alle 15. I partecipanti potranno visitare l’azienda, conoscerne i diversi reparti produttivi e candidarsi per i colloqui di inserimento che saranno organizzati in un momento successivo l’evento. Ad aprire la giornata di Open Day saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni provinciali.