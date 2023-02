Fierecongressi premia 17 ''Ambasciatori del Trentino per i congressi'': ''Sono portavoce del valore della destinazione e protagonisti dello sviluppo del territorio''

Dal 2016 la società Riva del Garda Fierecongressi promuove il Club degli “Ambasciatori del Trentino per i congressi”: una rete di personalità autorevoli in ambito accademico, medico, scientifico, imprenditoriale e istituzionale, che promuovono il territorio in Italia e nel mondo come sede di eventi, meeting o convention

TRENTO. "L'obiettivo è supportare e premiare le personalità che si fanno portavoce del valore della destinazione e che vedono nello sviluppo del turismo congressuale una leva per lo sviluppo economico del nostro territorio". Queste le parole di Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi. "Con l’evento di questa sera (mercoledì 15 febbraio) ci troviamo finalmente dopo tre anni, per celebrare e ringraziare nuovi Ambasciatori che, anche in periodi particolarmente difficili, hanno continuato a sostenere e credere nell’importanza dell’incontro e dell’aggiornamento professionale".

Organizzare un evento medico, scientifico e professionale significa favorire lo sviluppo della scienza, della ricerca e dell’economia generando lo scambio di idee e di conoscenze. Per attivare questo percorso virtuoso, Riva del Garda Fierecongressi dal 2016 promuove il Club degli “Ambasciatori del Trentino per i congressi”: una rete di personalità autorevoli in ambito accademico, medico, scientifico, imprenditoriale e istituzionale, che promuovono il Trentino in Italia e nel mondo proponendolo come sede di eventi, meeting o convention di rilievo nazionale e internazionale.

In occasione dell’evento di presentazione del progetto organizzato in serata nella cornice dell'Itas Forum, sono stati premiati gli Ambasciatori che hanno contribuito a portare e realizzare importanti eventi congressuali sul territorio nel corso degli anni 2021 e 2022.



"Siamo orgogliosi di come abbiamo continuato a lavorare in sinergia per attrarre nuovi eventi anche durante questi anni più complessi che hanno influenzato anche il comparto congressuale, con un 2021 in lenta ripresa e un 2022 in ascesa scandito dalla rinnovata volontà di ritrovarsi dal vivo per favorire la scambio di idee, conoscenze, esperienze e competenze”, aggiunge la direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli. “Nel 2022 abbiamo ospitato 81 eventi, di cui 16 internazionali e 23 nazionali, di carattere medico, scientifico, accademico, culturale, sportivo, corporate e associativo. In questo percorso virtuoso, molti eventi organizzati sono frutto del rapporto di collaborazione con gli Ambasciatori e ciò dimostra quanto il loro ruolo sia fondamentale”.

Presenti alla premiazione anche l'assessore Roberto Failoni, Antonio Ferro, direttore generale Azienda provinciale per i servizi sanitari, e Flavio Deflorian, rettore Università di Trento, che hanno espresso grande soddisfazione per l’iniziativa e per l’impegno degli Ambasciatori volto ad accrescere la visibilità della destinazione e portare un significativo valore aggiunto al suo sviluppo scientifico, culturale ed economico.

All’evento è intervenuto anche Tobia Salvadori, , ente curatore del progetto Italian Knowledge Leaders volto a valorizzare l’importanza del capitale intellettuale italiano per la meeting industry. Il direttore del Convention bureau Italia ha mostrato una fotografia del comparto congressuale, evidenziando che l’Italia è la destinazione numero uno in Europa per congressi associativi internazionali organizzati nel 2022.

Sono 17 gli Ambasciatori del Trentino per i Congressi premiati per aver contribuito all’acquisizione di importanti eventi nel corso degli anni 2021 e 2022: Millo Achille Beltrame, membro del comitato Scientifico Aiolp (Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti) - per il XIX Congresso Nazionale Aiolp (2021); Tommaso Cai, segretario del Comitato Esecutivo Sia (Società Italiana di Andrologia) - per il 45esimo Congresso Nazionale Sia (2021); Anna Franceschini, membro del Comitato scientifico di aDDiCTus - per il 3 Forum Nazionale sulle Dipendenze Patologiche (2021).

Poi Maria Oros, presidente regionale Trentino Alto Adige Aidi (Associazione Igienisti Dentali Italiani) - per Autumn meeting Aidi (2021); Adriano Anesi, componente del Comitato scientifico e consigliere Regionale SIPMeL (Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio) - per il 7 Congresso Nazionale SIPMeL (2022); Monica Aste, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto fino a dicembre del 2022 - per il IX Congresso Giuridico Distrettuale (2022); Andrea Berti, direttore generale di Asnacodi (Associazione Nazionale Condifesa) - per il Festival Agri Risk Management (2022); Marta Betta, segretaria provinciale Fimp (Federazione Italiana Medici Pediatri) Trento - per il XVI Congresso Nazionale Fimp (2022), Gian Franco Dalla Betta, presidente del Comitato organizzativo locale del 23rd iWoRiD (International Workshop on Radiation Imaging Detectors) Local Organizing Committee - per il 23rd iWoRiD (2022) e Bruno Di Leonardo, socio fondatore e presidente dell'Associazione culturale Arco (Anchorage Researchers in Clinical Orthodontics) - per BEGG meets A.R.C.O. (2022).

E ancora Fausto Fiorile, presidente nazionale Aio (Associazione Italiana Odontoiatri) 2020-2022 - per Aio Academy e Assemblea elettiva (2022); Mauro Larcher, presidente consiglio regionale Trentino Alto Adige Arca (Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali) - per il Congresso regionale Arca Trentino Alto Adige (2022); Fabio Lugoboni, membro del comitato scientifico di aDDiCTus per aDDiCTus - per il 4 Forum Nazionale sulle Dipendenze Patologiche (2022); Fabrizio Taddei, Segretario regionale Trentino Alto Adige Aogoi (Associazione Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani) - per il Congresso Pluriregionale Aogoi Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto (2022); Tiziano Tarolli, presidente dell'Associazione Flicorno d'Oro - per il Concorso bandistico internazionale Flicorno d'Oro (2022); Giuseppe Tirone, coordinatore Regionale Acoi - per il 40esimo Congresso Nazionale Acoi (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani); Michela Zambotti, presidente dell'Avulss Alto Garda e Ledro - per il 27esimo Convegno Nazionale Avulss (2022).