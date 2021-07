“Bisesti? Sta rovinando tutto” parla Giuseppina, la militante leghista vittima di uno scherzo de “Lo zoo di 105”

“Mia madre pensa solo a Salvini e alla politica, fatele uno scherzo”, la richiesta arriva allo “Zoo di 105” che chiama una militante di Pergine-Valsugana che spara a zero sul partito: “Da quando la Lega è in Provincia sembra che i soldi per le sedi non ci siano più”

TRENTO. “Ragazzi vi prego fate uno scherzo a mia madre è flippata di testa con la lega vive davanti a Rete 4 e pensa solo a Salvini e alla politica, si chiama Pina”. È questa la richiesta di un ragazzo di Pergine Valsugana che ha contattato l’irriverente trasmissione radiofonica de “Lo zoo di 105”. I “ragazzi dello zoo” non si sono tirati indietro e ne è nato uno scherzo a una militante leghista trentina.

Il conduttore, spacciandosi per tale Carlo Busnaghi “della sede centrale della Lega”, è riuscito a scucire dei commenti alla signora Giuseppina che non ha lesinato critiche ai vertici provinciali. Con la scusa di cercare militanti per la campagna elettorale il conduttore tenta un primo approccio ma è la stessa Giuseppina a interromperlo con una risata aggiungendo: “Dopo che ci hanno buttato fuori?”. A quel punto il finto funzionario della sede centrale della Lega chiede spiegazioni.

“Noi siamo della sede di Pergine, sede che l’anno scorso è stata chiusa dalla Lega di Trento”, spiega Giuseppina. “Quando un partito va in Provincia sembra che i soldi non ci sono più, prima c’era la possibilità adesso che abbiamo tutti i nostri consiglieri il presidente eccetera non ci sono soldi per le sedi”.

Incalzata dal finto Busnaghi la militante leghista prosegue: “Noi abbiamo lottato, dicendo ma stiamo scherzando? Pergine la terza città del Trentino chiudete la sede? È scandaloso. Hanno levato delle tessere dicendo che non c’è stato motivo di rinnovarla, a me non me l’hanno neanche rinnovata. Mi hanno detto che non mi hanno potuto fare la tessera del sostenitore per il semplice fatto che io non avevo fatto la tessera della Lega Salvini”.

A questo punto il funzionario passa il telefono a un fantomatico “Commendatore” che interviene per capire meglio la situazione (e portare avanti lo scherzo), il tutto ovviamente con un profondo accento milanese. La militante leghista prosegue a parlare dei problemi del partito citando un esempio: “Una persona che è dal ‘90 dentro la Lega ma lui ora non ne vuole più sapere e giustamente (malumori di cui Il Dolomiti aveva dato conto ndr). Forse una volta eravamo una famiglia. L’anno scorso c’erano le votazioni e a Pergine-Valsugana non si è presentata alle votazioni come Lega”. Effettivamente nella terza città del Trentino la Lega Salvini non era riuscita a schierare una lista con un proprio simbolo.

“È un casino – rincara la dose Giuseppina – se dobbiamo andare sottomessi alla gente che c’è, fin che c’è un Mirko Bisesti (il nome è censurato ma si capisce che il riferimento è all’assessore all’istruzione ndr) con al sua bella cara mamma sta rovinando tutto. Io ho dato anima e cuore per la Lega io e come tutti gli altri che erano con me”.

Subito dopo interviene il “Commendatore” che svela di aver pronto un nuovo candidato per la presidenza della Provincia: “Un candidato che potrebbe prendere tutta una fascia di nuova popolazione che in questo momento non vota: Claudio Xingbao, un ragazzo nato in Italia di origini cinesi”. A questo punto Giuseppina capisce che si tratta di uno scherzo e tutto finisce fra le risate.